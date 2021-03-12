На Украине пьяный военный протаранил истребитель на аэродроме и устроил пожар

На Украине авиатехник протаранил истребитель МиГ-29 на личном автомобиле на аэродроме в Василькове, что недалеко от Киева. Об этом сообщает "Украинский военный портал".

В момент столкновения с самолётом мужчина был пьян. От удара истребитель загорелся. И хоть огонь достаточно быстро потушили, он успел значительно повредить двигатели крылатой машины и другие детали. Серьёзно повреждён оказался и "фольксваген" техника. Сам мужчина отделался ушибами лица и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело.