Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине пьяный военный протаранил истребитель на аэродроме и устроил пожар

Сам же он отделался несколькими ушибами.

12 марта 2021, 16:48
<p>Фото © <a href="https://mil.in.ua/uk/news/poshkodzhenyj-u-vasylkovi-litak-vyyavyvsya-modernizovanym-mig-29mu1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Украинский военный портал"</a></p>

Фото © "Украинский военный портал"

На Украине авиатехник протаранил истребитель МиГ-29 на личном автомобиле на аэродроме в Василькове, что недалеко от Киева. Об этом сообщает "Украинский военный портал".

В момент столкновения с самолётом мужчина был пьян. От удара истребитель загорелся. И хоть огонь достаточно быстро потушили, он успел значительно повредить двигатели крылатой машины и другие детали. Серьёзно повреждён оказался и "фольксваген" техника. Сам мужчина отделался ушибами лица и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело.

Новые истребители МиГ-35 поступили на вооружение в ВКС России

Новые истребители МиГ-35 поступили на вооружение в ВКС России

А ранее Лайф рассказывал, что в посёлке Богучаны Красноярского края вертолёт Ми-8 врезался в здание аэропорта во время подготовки к взлёту. Лайф публиковал фотографии с последствиями авиаинцидента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1