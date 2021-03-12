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Захватчик офиса микрозаймов в Северодвинске отправлен под арест на два месяца

Возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника, совершённый с применением оружия".

12 марта 2021, 16:27

Архангельский суд арестовал мужчину, который накануне взял в заложники сотрудницу одной из микрокредитных организаций Северодвинска. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СК. Под стражей он проведёт ближайшие два месяца.

"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам

"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам

Напомним, поводом для захвата офиса микрозаймовой фирмы стали угрозы со стороны коллекторов после того, как мужчина просрочил кредит. Постепенно его сумма увеличивалась, а методы сотрудников коллекторского агентства становились изощрённее. В конечном итоге захватчик сдался полиции. Никто не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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