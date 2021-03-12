Польша высылает двух белорусских дипломатов из-за скандала с "днём проклятых солдат"

МИД Польши приняло решение об объявлении персонами нон грата двух белорусских дипломатов. Об этом в "Твиттере" написал заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь в Варшаве", — сообщил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.