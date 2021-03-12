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Польша высылает двух белорусских дипломатов из-за скандала с "днём проклятых солдат"

Ранее Минск выдворил из страны консула польского генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.

12 марта 2021, 16:21
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/lplewnia/12009731093" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lukas Plewnia</a></p>

Фото © flickr / Lukas Plewnia

МИД Польши приняло решение об объявлении персонами нон грата двух белорусских дипломатов. Об этом в "Твиттере" написал заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь в Варшаве", — сообщил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.

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Напомним, что дипломатический скандал между Белоруссией и Польшей начался на прошлой неделе. МИД Белоруссии ранее предложил покинуть страну консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку из-за участия 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвящённом "дню проклятых солдат". В министерстве пояснили, что позиция Минска в отношении "проклятых солдат" — например банды Бурого — не менялась и регулярно доводилась до представителей Польши.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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