Польша высылает двух белорусских дипломатов из-за скандала с "днём проклятых солдат"
Ранее Минск выдворил из страны консула польского генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.
Фото © flickr / Lukas Plewnia
МИД Польши приняло решение об объявлении персонами нон грата двух белорусских дипломатов. Об этом в "Твиттере" написал заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.
Wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec polskich dyplomatów, w ramach zasady wzajemności, MSZ RP podjął decyzję o wydaleniu Konsul Generalnej RB w Białymstoku oraz konsula RB z placówki w Warszawie.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 12, 2021
"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь в Варшаве", — сообщил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.
Напомним, что дипломатический скандал между Белоруссией и Польшей начался на прошлой неделе. МИД Белоруссии ранее предложил покинуть страну консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку из-за участия 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвящённом "дню проклятых солдат". В министерстве пояснили, что позиция Минска в отношении "проклятых солдат" — например банды Бурого — не менялась и регулярно доводилась до представителей Польши.
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