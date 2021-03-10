Москва высказала возмущение Лондону из-за документов о попытках влияния на русскоязычные медиа

Посольство России сделало представление МИД Великобритании в связи с появившимися в Сети документами этого ведомства о программах влияния на русскоязычное медиапространство. Реакция британской стороны была неконструктивной, говорится в сообщении на сайте Посольства Российской Федерации в Соединённом Королевстве и Северной Ирландии.

О том, что российское посольство сделает такое представление, 5 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда она отметила, что британские власти должны "объясниться", а российская сторона будет регулярно напоминать Лондону о необходимости ответить на вопросы Москвы.

"10 марта посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появлением в Интернете относящихся к этому ведомству документов, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство. Реакцию британской стороны нельзя назвать конструктивной", — сказано в сообщении Посольства РФ.

Ранее Захарова также рассказала об утечке в Сеть документов Форин-офиса о том, как британское правительство сформировало целую сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, а также через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий.

В свою очередь, российское посольство в своём заявлении пояснило, что в британском МИД не стали комментировать документы, "которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке".

"Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации", — резюмировали в Посольстве РФ.

А ранее Лайф сообщал, что Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса.

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