Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины

На полгода были продлены персональные санкции против российских и украинских физических лиц и организаций, введённые из-за "подрыва суверенитета и независимости Украины". Такое заявление опубликовали на официальном сайте Европейского совета.

Ограничительные меры продлятся до 15 сентября 2021 года в адрес 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

Напомним, что послы стран ЕС ранее согласовали новый пакет санкций за нарушения прав человека, их планируют ввести против физических лиц, в том числе и граждан России.

Авторы