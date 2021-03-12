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Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины

В чёрном списке находится более 200 физлиц и организаций.

12 марта 2021, 13:37

Фото © Shutterstock

На полгода были продлены персональные санкции против российских и украинских физических лиц и организаций, введённые из-за "подрыва суверенитета и независимости Украины". Такое заявление опубликовали на официальном сайте Европейского совета.

Ограничительные меры продлятся до 15 сентября 2021 года в адрес 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

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Напомним, что послы стран ЕС ранее согласовали новый пакет санкций за нарушения прав человека, их планируют ввести против физических лиц, в том числе и граждан России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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