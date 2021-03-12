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Начальник ИВС Майкопа отпустил соратника Деда Хасана на свидание с дочерью и стал фигурантом уголовного дела

Всё проходило под предлогом посещения врача для 71-летнего вора в законе.

12 марта 2021, 16:16
<p>Владимир Волков. Фото © LIFE</p>

Владимир Волков. Фото © LIFE

Начальник изолятора временного содержания (ИВС) Майкопа отпустил одного из соратников вора в законе Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан, на свидание с дочерью. Криминальный авторитет Владимир Волков, в его кругах известный под кличкой Волчок, сумел встретиться с родственницей, якобы посещая врача.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, данное указание было незаконным. Однако глава ИВС распорядился вывести подследственного арестованного вора в законе, 71-летнего Волкова, из стен учреждения для посещения врача в частной клинике. Там он встретился со своей дочерью и общался с ней длительное время без надзора. Конвоиры расковали Волчка и отошли в сторону.

Банкиры Деда Хасана могут сесть по антиворовской статье

Банкиры Деда Хасана могут сесть по антиворовской статье

Теперь, уточнил наш собеседник, в отношении начальника ИВС было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В отношении него избрана мера о подписке о невыезде.

А ещё Лайф рассказывал, что ранее был назван основной мотив убийства вора в законе Япончика. Иваньков, про прозвищу Япончик, был тяжело ранен из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. Тогда, кстати, следствие не установило связи подозреваемых в этом людей с расстрелом Деда Хасана.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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