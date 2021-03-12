Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина
Последним восьмёрку лучших пополнил магнитогорский "Металлург".
Фото © КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Последним восьмым клубом, пробившимся в 1/4 финала турнира, стал магнитогорский "Металлург", обыгравший в шестом матче серии на выезде казахстанский "Барыс" — 5:3 (в серии 4-2).
Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Западная конференция
- ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва)
Восточная конференция
- "Ак Барс" (Казань) – "Салават "Юлаев" (Уфа)
- "Авангард" (Омск) – "Металлург" (Магнитогорск)
Старт четвертьфинальных серий намечен на 17 марта.
КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд
"Барыс" – "Металлург" — 3:5 (0:0; 2:2; 1:3), в серии — 2-4
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