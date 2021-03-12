Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Последним восьмым клубом, пробившимся в 1/4 финала турнира, стал магнитогорский "Металлург", обыгравший в шестом матче серии на выезде казахстанский "Барыс" — 5:3 (в серии 4-2).