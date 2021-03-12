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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина

Последним восьмёрку лучших пополнил магнитогорский "Металлург".

12 марта 2021, 16:12
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Последним восьмым клубом, пробившимся в 1/4 финала турнира, стал магнитогорский "Металлург", обыгравший в шестом матче серии на выезде казахстанский "Барыс" — 5:3 (в серии 4-2).

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Западная конференция

  • ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль)
  • СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва)

Восточная конференция

  • "Ак Барс" (Казань) – "Салават "Юлаев" (Уфа)
  • "Авангард" (Омск) – "Металлург" (Магнитогорск)

Старт четвертьфинальных серий намечен на 17 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Барыс" – "Металлург" — 3:5 (0:0; 2:2; 1:3), в серии — 2-4

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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