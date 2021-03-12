"Не было никакого умысла": Как оправдались уволенные за скандальное фото сотрудники "Локомотива"

Бывший директор департамента корпоративных коммуникаций футбольного "Локомотива" Николай Комаров прокомментировал скандальное увольнение 23 сотрудников медиаслужбы за фото в майках с нецензурной лексикой, которые многие растолковали как некое обращение к новому руководству. Расторгли контракт даже с Кириллом Брейдо и Анной Галлай.

"В наших действиях не было никакого умысла, направленного на нанесение урона имиджу клуба или его спонсорам. Это всё бред, в который вас пытаются заставить поверить. Я никому не советую обижать и издеваться над ребятами из медиакоманды, ведь именно эти парни и девушки — самые преданные "Локомотиву" люди! Это они круглосуточно "играют" за букву "Л" на груди и, поверьте, не за самые высокие по рынку зарплаты", — написал Комаров в "Фейсбуке".

Он также рассказал, как всё произошло на самом деле.

"Маек было меньше, ребят больше. Мне приготовили зелёную. Я надел её, не раздумывая ни секунды, так как эта фраза — абсолютно понятный всем присутствовавшим внутренний мем. Это цитата из моего сообщения Лёше Жаркову, руководителю "Локо ТВ", о том, какой "мотивационный" ролик мы должны постараться сделать к ближайшему на тот момент домашнему матчу с "Крыльями Советов". На мой скромный взгляд, корневая проблема "Локомотива" в том, что люди, наделённые в нём властью, слишком часто меняются", — заключил он.

Вот так прокомментировали увольнение Кирилл Брейдо и Анна Галлай, которые несколько лет трудились в красно-зелёном клубе.

Внутренний мем вышел из-под контроля. Разумеется, это не агрессия или оскорбительный посыл кому-либо. Это абстрактное внутреннее позиционирование для создания проморолика годичной давности. Но в этом посте не о человеческой глупости, а о том, как было здорово вернуться в любимый клуб. Как было тяжело, но безумно интересно, эмоционально и, главное, с командой Кирилл Брейдо Бывший директор по связям с общественностью

Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев — чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе Анна Галлай Сотрудница пресс-службы "Локомотива"

Напомним, что скандальное фото было сделано во время проводов Комарова, которые он устроил по случаю своего ухода из клуба. Сотрудники клуба надели майки с нецензурными словами. Один из работников "Локо" случайно выложил этот снимок в Сеть.

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