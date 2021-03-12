Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" в гостях обыграть "Филадельфию"
Россиянину осталось забить два гола, чтобы подняться на шестое место среди величайших снайперов НХЛ.
Фото © НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях со счётом 5:3 нанёс поражение "Филадельфии Флайерз".
В составе столичных заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд (дубль).
Овечкин открыл счёт на девятой минуте игры после неудачной попытки российского защитника "лётчиков" Ивана Проворова вывести шайбу из собственной зоны. Этот гол стал девятым для Ови в нынешнем сезоне и 715-м в карьере НХЛ. Теперь от занимающего шестое место в списке величайших снайперов лиги канадца Фила Эспозито (717 шайб) Александра отделяют два точных попадания.
Alex Ovechkin takes advantage of a turnover with a booming slap shot! Capitals lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/orURcooeTr— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 12, 2021
По одной результативной передаче у "Кэпиталз" записали на свой счёт нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов.
В начале третьего периода за свою грубую ошибку с первым пропущенным голом реабилитировался Иван Проворов. Россиянин отпраздновал третье в сезоне взятие ворот. Поддержали защитника Трэвис Конекни (большинство) и Скотт Лоутон, также забросившие по шайбе.
Ivan Provorov brings the Flyers back within 2 with a terrific shot!#AnytimeAnywhere pic.twitter.com/MAxntiSUrS— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 12, 2021
"Вашингтон" одерживает седьмую победу в восьми последних играх регулярки. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда Овечкина с 36 очками занимает вторую строчку, пропустив вперёд "Нью-Йорк Айлендерс", у которого 38 набранных баллов в клубной копилке.
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Филадельфия" — "Вашингтон" — 3:5 (1:2; 0:2; 2:1)
- "Айлендерс" — "Нью-Джерси" — 5:3 (2:0; 2:0; 1:3)
- "Баффало" — "Питтсбург" — 2:5 (1:1; 1:2; 0:2)
- "Бостон" — "Рейнджерс" — 4:0 (2:0; 2:0; 0:0)
- "Детройт" — "Тампа" — 6:4 (3:2; 2:0; 1:2)
- "Коламбус" — "Флорида" — 4:5 от (0:0; 2:1; 2:3; 0:1)
- "Каролина" — "Нашвилл" — 5:1 (3:0; 1:0; 1:1)
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