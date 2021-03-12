"Спартак" снова против РФС: красно-белые негодуют из-за жёлтой карточки Жиго

Фанаты и руководство "Спартака" остались недовольны решением РФС не отменять жёлтую карточку для Самюэля Жиго, из-за которой он вынужден пропустить дерби с "Динамо".

"Уважаемый Александр Валерьевич! "Спартак-Москва" вынужден обратиться к Вам за публичным разъяснением решений, принятых КДК РФС. В частности, была отменена жёлтая карточка футболиста "Динамо" Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против "Тамбова". Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со "Спартаком". При этом четвёртое по счёту предупреждение Самюэля Жиго, которое игрок "Спартака" получил во встрече с "Краснодаром", отменено не было", — говорится в заявлении клуба.

Российский футбольный союз незамедлительно ответил красно-белым.

"При вынесении решения об отмене жёлтых карточек КДК РФС руководствуется материалами экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения Жиго", — пояснили в РФС.

Напомним, что матч "Динамо" – "Спартак" состоится 13 марта на "ВТБ-арене". Начнётся дерби в 19:00 (мск).

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