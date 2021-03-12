Батутному центру в Петербурге присвоят имя ветерана, который попросил Путина его открыть

В конце года в Санкт-Петербурге будет сдана батутная школа, которая станет частью большого спортивного комплекса, построенного после просьбы ветерана ВОВ лично Владимиру Путину. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Игорь Виноградов, ветеран Второй мировой, рекордсмен мира по акробатике и тренер, обратился к президенту во время видеовстречи с участниками акции "Мы вместе". Он рассказал Путину о том, что Петербургу не хватает батутов для спортсменов.

"У нас нет зала спортивного простого батутного размером 10 на 20 — школьный типовой зал. Наши девчонки: Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня — чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. Просто у меня большая к вам просьба: помогите нам", — попросил он.

Президент ветерану отказать не смог, и с его подачи был построен не просто зал, а помещение размером в 600 квадратных метров. Оно станет частью нового трёхэтажного здания на Парнасе, которое было выкуплено для спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Внутри — 2300 квадратных метров, для казны они обошлись в 193 миллиона рублей.

К сожалению, до открытия зала Виноградов не дожил. Но дело не в коронавирусе, а в онкологии, с которой он долго боролся. Отпевали Игоря Виноградова в соборе Святого Архистратига Божия Михаила в Токсове, похоронили на Муринском кладбище. Но перед смертью он успел увидеть помещение будущего батутного зала и остался им очень доволен.

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