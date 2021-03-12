"В самый раз!" Хинштейн объяснил, почему не считает жёсткими санкции Роскомнадзора по отношению к Twitter
Гость шоу "Дайте сказать" оказался заядлым пользователем этой соцсети. Тем не менее замедление трафика Twitter он назвал необходимым.
Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить трафик Twitter из-за грубых нарушений — компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. На вопрос ведущих шоу "Дайте сказать" "а не жёстко ли мы с "Твиттером?" парламентарий ответил: "В самый раз!"
Депутат напомнил, что он и сам является активным пользователем сервиса микроблогов с десятилетним стажем, однако, как законотворец, политический деятель и гражданин, отнёсся к этому как к вынужденной, но необходимой мере.
"Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы", — заявил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу "Дайте сказать".
По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации "Твиттера" удалять противоправные сообщения, 2,5 тысячи из которых — это призывы к самоубийству, 450 — детская порнография, 149 — использование и пропаганда наркотиков.
"Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью", — напомнил парламентарий.
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.
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