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"В самый раз!" Хинштейн объяснил, почему не считает жёсткими санкции Роскомнадзора по отношению к Twitter

Гость шоу "Дайте сказать" оказался заядлым пользователем этой соцсети. Тем не менее замедление трафика Twitter он назвал необходимым.

12 марта 2021, 15:25

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить трафик Twitter из-за грубых нарушений — компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. На вопрос ведущих шоу "Дайте сказать" "а не жёстко ли мы с "Твиттером?" парламентарий ответил: "В самый раз!"

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Депутат напомнил, что он и сам является активным пользователем сервиса микроблогов с десятилетним стажем, однако, как законотворец, политический деятель и гражданин, отнёсся к этому как к вынужденной, но необходимой мере.

"Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы", — заявил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

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По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации "Твиттера" удалять противоправные сообщения, 2,5 тысячи из которых — это призывы к самоубийству, 450 — детская порнография, 149 — использование и пропаганда наркотиков.

"Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью", напомнил парламентарий.

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Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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