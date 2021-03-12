Пригожин раскрыл тайны популярного треш-шоу "Маска" после вылета с проекта

Оказалось, что Пригожин скрыл своё участие в проекте даже от своей супруги Валерии, которая является одним из членов жюри. По его словам, раскрытие тайны ему стоило бы штрафа в размере 10 миллионов рублей. У всех остальных участников они составляли три миллиона. По его словам, продюсеры очень боялись, что он проболтается, однако Пригожин к делу отнёсся серьёзно и доказал, что умеет молчать и быть командным игроком, а также заметил, что если он всё же решил бы рассказать жене о своём участии, то явно остался бы в проекте подольше.