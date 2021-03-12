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Пригожин раскрыл тайны популярного треш-шоу "Маска" после вылета с проекта

Например, он рассказал о баснословных штрафах для тех, кто проболтается о своём участии в передаче.

12 марта 2021, 15:18
<p>Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL2gTlzLLJE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Выступавший в роли Ананаса и недавно выбывший из шоу "Маска" Иосиф Пригожин рассказал немного подробностей о закулисье проекта. Ими музыкальный продюсер поделился в беседе с изданием "Собеседник".

Оказалось, что Пригожин скрыл своё участие в проекте даже от своей супруги Валерии, которая является одним из членов жюри. По его словам, раскрытие тайны ему стоило бы штрафа в размере 10 миллионов рублей. У всех остальных участников они составляли три миллиона. По его словам, продюсеры очень боялись, что он проболтается, однако Пригожин к делу отнёсся серьёзно и доказал, что умеет молчать и быть командным игроком, а также заметил, что если он всё же решил бы рассказать жене о своём участии, то явно остался бы в проекте подольше.

Также он прокомментировал скандал, который разразился с лёгкой руки Станислава Садальского, мол, выступал в амплуа Ананаса совсем не Иосиф, а актёр куда более субтильной комплекции, на это Пригожин ответил, что просто сбросил вес, когда болел коронавирусом, и что всё было честно.

"Я долго был Шреком, а теперь буду Ананасом", — пошутил продюсер.

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Ранее Лайф писал, что зрители шоу "Маска" в США опознали под личиной матрёшки певца Алексея Воробьёва.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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