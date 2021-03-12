Сброшенный с МКС мусор эпично сгорел в небе над Якутией — видео

В Якутии местные жители стали свидетелями необычного явления: в небе над посёлком Усть-Нера сегодня был замечен неопознанный летающий объект. Внешне он был схож с метеоритом, однако передвигался в десятки раз медленнее.

По мнению Виктора Гроховского, специалиста по челябинскому метеориту, небесное тело является не чем иным, как мусором, сброшенным накануне с Международной космической станции (МКС). Как пишет Mash, для любого другого космического объекта, который мог бы войти в атмосферу Земли, скорость была слишком низкая.

А ранее Лайф сообщал, что на МКС установят детектор космического мусора. Предполагается, что устройство будет определять, как часто станция сталкивается с мелкими космическими объектами, а также с какой скоростью и в каком направлении они летят.

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