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Хинштейн: Путин от звания отца "Единой России" никогда не отказывался

Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" рассказал, как распределяются лидерские роли в партии власти.

12 марта 2021, 14:46

Александр Хинштейн: Путин от звания отца "Единой России" никогда не отказывался.

Видео © LIFE

Депутат Госдумы от "Единой России", глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос ведущих шоу "Дайте сказать" о том, как распределяются лидерские роли в партии власти в преддверии праймериз. Он подчеркнул, что назвать имена тех, кто возглавит федеральный список на думских выборах, не представляется возможным: для того и была запущена процедура предварительного голосования по отбору кандидатов.

"Ну, а председатель партии вам известен — это Дмитрий Анатольевич Медведев. А если говорить о том, кого мы воспринимаем как основателя партии, то это Владимир Путин. Он от звания отца "Единой России" никогда не отказывался и на всех съездах всегда это подчёркивал в своих выступлениях", — заявил Хинштейн.

Хинштейн о праймериз "Единой России": Естественный отбор всегда лучше, чем искусственный

Хинштейн о праймериз "Единой России": Естественный отбор всегда лучше, чем искусственный

Он добавил, что праймериз только начался, и лишь по итогам этой процедуры станет возможно назвать какие-то новые имена или перечислить ярких политиков, которые смогут повести за собой партию и дальше.

Полное интервью с Хинштейном о блокировке "Твиттера", призывах в "Тиктоке "и информационной политике России смотрите здесь.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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