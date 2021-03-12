Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" рассказал, как распределяются лидерские роли в партии власти.

Александр Хинштейн: Путин от звания отца "Единой России" никогда не отказывался. Видео © LIFE

Депутат Госдумы от "Единой России", глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос ведущих шоу "Дайте сказать" о том, как распределяются лидерские роли в партии власти в преддверии праймериз. Он подчеркнул, что назвать имена тех, кто возглавит федеральный список на думских выборах, не представляется возможным: для того и была запущена процедура предварительного голосования по отбору кандидатов.

"Ну, а председатель партии вам известен — это Дмитрий Анатольевич Медведев. А если говорить о том, кого мы воспринимаем как основателя партии, то это Владимир Путин. Он от звания отца "Единой России" никогда не отказывался и на всех съездах всегда это подчёркивал в своих выступлениях", — заявил Хинштейн.

Он добавил, что праймериз только начался, и лишь по итогам этой процедуры станет возможно назвать какие-то новые имена или перечислить ярких политиков, которые смогут повести за собой партию и дальше.