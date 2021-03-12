Гость шоу "Дайте сказать" считает, что это полезная и демократичная процедура, которая позволит отсеять тех, кто стал непопулярен у людей.

Хинштейн о праймериз "Единой России": Естественный отбор всегда лучше, чем искусственный. Видео © LIFE

Депутат Госдумы от "Единой России", глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о плюсах праймериз и для избирателей, и для кандидатов, которые будут отобраны в результате этой процедуры. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать", который уже выложен на YouTube. По словам депутата, к праймериз он относится так же, "как должен относиться любой разумный человек".

"Это прозрачная система, которая позволяет, во-первых, начать выборы с нулевого цикла, что для кандидата удобно и полезно. Второе — это механизм демократический, когда заранее определяются потенциальные фавориты, те, кто имеет максимальное число шансов победить и должен заручиться поддержкой партии в дальнейшем", — рассуждает Александр Хинштейн в новом выпуске "Дайте сказать".

В то же время, по словам парламентария, посредством праймериз реализуется процесс естественного отбора, который "всегда лучше, чем искусственный": те, кто оторвался от избирателей или стал непопулярен у людей, будут вынуждены освободить свои места в пользу кого-то нового.

"Ну не бывает вечных, человечество так устроено. А естественный отбор всегда лучше искусственного — это закон развития", — указал он.

Полное интервью с Хинштейном о блокировке "Твиттера", призывах в "Тиктоке" и информационной политике России смотрите здесь.

Как ранее сообщал Лайф, "Единая Россия" будет принимать анкеты от участников праймериз до 29 апреля, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.