"Не знала, что женат": Испанская любовница Павла Мамаева откровенно рассказала о романе с футболистом
Девушка отметила, что спортсмен рассказал ей о своём тюремном сроке, а вот о жене она узнала гораздо позже.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Фото © Instagram / yrypuntocom
Эффектная испанка Ирен Гарсиа, которую называют любовницей российского футболиста Павла Мамаева, откровенно рассказала о романе со спортсменом. Она заявила изданию "Стархит", что не знала о семейном положении Мамаева и считает его настоящим джентльменом.
"Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга", — поделилась Ирен.
Девушка заявила, что жена Мамаева Алана угрожала ей. Испанка подтвердила, что её адвокаты работают над тем, чтобы засудить законную супругу футболиста в случае её приезда в Испанию.
"Никогда ни в чём не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу", — добавила Ирен.
Напомним, недавно Алана Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото и документы девушки, с которой ей якобы изменил муж, из-за этого предполагаемая любовница футболиста решила подать на Алану в суд. После скандала жена игрока ФК "Ростов" попала в больницу в бессознательном состоянии из-за отравления таблетками. Сама Алана называла произошедшее приколом, но источник Лайфа подтвердил госпитализацию. 10 марта Мамаева вышла на связь с поклонниками и заявила о разводе с футболистом.
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