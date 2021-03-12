"Не знала, что женат": Испанская любовница Павла Мамаева откровенно рассказала о романе с футболистом

"Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга", — поделилась Ирен.