Опрос показал отношение мужчин в России к введению четырёхдневки для женщин

26% россиян поддержали идею о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин. При этом среди представителей сильного пола сторонников такого предложения оказалось всего 17%, а среди женщин — 35%. Такие данные опубликовал сервис SuperJob, опросив 1600 представителей экономически активного населения со всей России.

30% опрошенных заявили о необходимости такой меры, но для всех. Причём более активно за такое нововведение выступили респонденты младше 24 лет — 39%. Новая инициатива оказалась не нужна 24% населения. Больше всего такой мере противятся россияне с доходом выше 80 000 рублей и в возрасте 35–44 лет. 33 и 28% соответственно.