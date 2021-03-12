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Опрос показал отношение мужчин в России к введению четырёхдневки для женщин

Активнее всего за это предложение выступили респонденты младше 24 лет.

12 марта 2021, 14:15

Фото © Shutterstock

26% россиян поддержали идею о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин. При этом среди представителей сильного пола сторонников такого предложения оказалось всего 17%, а среди женщин — 35%. Такие данные опубликовал сервис SuperJob, опросив 1600 представителей экономически активного населения со всей России.

30% опрошенных заявили о необходимости такой меры, но для всех. Причём более активно за такое нововведение выступили респонденты младше 24 лет — 39%. Новая инициатива оказалась не нужна 24% населения. Больше всего такой мере противятся россияне с доходом выше 80 000 рублей и в возрасте 35–44 лет. 33 и 28% соответственно.

Противоречит Трудовому кодексу: Гордон раскритиковала предложение омбудсмена сократить рабочую неделю для женщин

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Напомним, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. По её словам, в Госдуме уже обсуждают вопрос сокращения рабочих дней.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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