Врач рассказал, чем опасен для психики феномен "трёх часов ночи"
Бессонница может говорить о сбое в функционировании структур мозга.
Регулярные пробуждения в три часа ночи могут быть признаком сбоя в функционировании отделов мозга. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал профессор РГПУ имени Герцена Андрей Шангин.
"Есть так называемый эндогенный профиль у различных расстройств психического спектра, который заставляет организм прерывать сон. Это нужно для того, чтобы нормализовать функцию глубины структур мозга. То есть феномен трёх часов — это определённый сигнал о том, что есть некий сбой в функционировании структур мозга", — объяснил Шагин.
Но режим сна поддаётся самостоятельной корректировке. Для этого придётся соблюдать несколько моментов.
- Проверять завершённость своих дел, чтобы мозг о них не продолжал думать во время засыпания.
- Не увлекаться плотным перекусом на ночь.
- Обустроить комфортную постель.
- Благожелательно относиться к самому себе.
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