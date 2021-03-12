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Врач рассказал, чем опасен для психики феномен "трёх часов ночи"

Бессонница может говорить о сбое в функционировании структур мозга.

12 марта 2021, 13:59

Регулярные пробуждения в три часа ночи могут быть признаком сбоя в функционировании отделов мозга. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал профессор РГПУ имени Герцена Андрей Шангин.

"Есть так называемый эндогенный профиль у различных расстройств психического спектра, который заставляет организм прерывать сон. Это нужно для того, чтобы нормализовать функцию глубины структур мозга. То есть феномен трёх часов — это определённый сигнал о том, что есть некий сбой в функционировании структур мозга", — объяснил Шагин.

Но режим сна поддаётся самостоятельной корректировке. Для этого придётся соблюдать несколько моментов.

  • Проверять завершённость своих дел, чтобы мозг о них не продолжал думать во время засыпания.
  • Не увлекаться плотным перекусом на ночь.
  • Обустроить комфортную постель.
  • Благожелательно относиться к самому себе.
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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