Врач рассказал, чем опасен для психики феномен "трёх часов ночи"

Регулярные пробуждения в три часа ночи могут быть признаком сбоя в функционировании отделов мозга. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал профессор РГПУ имени Герцена Андрей Шангин.

"Есть так называемый эндогенный профиль у различных расстройств психического спектра, который заставляет организм прерывать сон. Это нужно для того, чтобы нормализовать функцию глубины структур мозга. То есть феномен трёх часов — это определённый сигнал о том, что есть некий сбой в функционировании структур мозга", — объяснил Шагин.