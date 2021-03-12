Кормухина — об исключении княгини Ольги из списка великих женщин: Как ей сиять на небе, так им гореть в аду

Рок-певица и поэтесса Ольга Кормухина в разговоре с Лайфом отреагировала на решение Всемирного экономического форума в Давосе исключить княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю. Ранее она фигурировала в статье, приуроченной к Международному женскому дню.

"Давосский форум — это господь Бог, что ли? Господь её не убирал из списков. Почему мы должны жить по Давосскому форуму? Почему нас в России должен волновать Давосский форум? Волю Божью это решение никак не изменит ни в отношении княгини Ольги, ни в отношении их всех. Как ей сиять на небе, так им гореть в аду", — заявила Лайфу артистка.