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Кормухина — об исключении княгини Ольги из списка великих женщин: Как ей сиять на небе, так им гореть в аду

Певица заявила, что это решение в истории ничего не изменит.

12 марта 2021, 13:53

Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Рок-певица и поэтесса Ольга Кормухина в разговоре с Лайфом отреагировала на решение Всемирного экономического форума в Давосе исключить княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю. Ранее она фигурировала в статье, приуроченной к Международному женскому дню.

"Давосский форум — это господь Бог, что ли? Господь её не убирал из списков. Почему мы должны жить по Давосскому форуму? Почему нас в России должен волновать Давосский форум? Волю Божью это решение никак не изменит ни в отношении княгини Ольги, ни в отношении их всех. Как ей сиять на небе, так им гореть в аду", — заявила Лайфу артистка.

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Напомним, из публикации Давосского форума убрали княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин, изменивших историю. Причиной стало требование экс-президента Украины Петра Порошенко исправить информацию — его возмутило, что Ольгу назвали российской правительницей и основательницей современной России.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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