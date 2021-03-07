Русские богатырши: зачем женщин били по темечку и чем это заканчивалось

Русские женщины издревле не уступали мужчинам ни в силе, ни по духу. Свободная и незамужняя женщина Древней Руси имела множество прав, среди которых было и право распоряжаться собой. Поэтому чего удивляться, что некоторые самостоятельные особы выбирали совершенно мужские профессии. Некоторые из них становились воинами, или как тогда называли, поляницами.

Богатырши из былин

Во времена первых русских князей суд вершился просто: стороны, имеющие друг к другу претензии, выходили на поединок в поле. Кто побеждал, тот и был прав. Женщины и старики имели право выставить вместо себя другого бойца. Они нанимали его для поединка. Отсюда и появилось название "поляница". Это была девушка-богатырь, которая за плату или "за идею" выходила "в поле" и отстаивала в поединке честь и правоту другой женщины. По сути, она была наёмницей, поединками зарабатывала себе на жизнь и, очевидно, вела особый образ жизни, связанный с тренировками. Во время войны она, в зависимости от происхождения, могла входить в дружину или в ополчение и вдохновлять своими подвигами менее искусных воинов. А перед боем могла, как и другие русские богатыри, затевать поединки с соперниками — проиграть женщине у половцев считалось зазорным. Раз у русских даже женщины такие богатырши, то что уж говорить о мужчинах? В случае победы поляницы бой между войсками мог завершиться, не начавшись.

Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию. Фото © Wikipedia

Русские былины рассказывали о женщинах-воительницах как о богатырях, имеющих огромную силу, которой их наделяли стихии — мать-земля или вода. От их посвиста распадались тёмные леса, скатывались камни, вяла трава и осыпались цветы. В архаичной былине "О сватовстве Дуная" описывалась богатырша Настасья. Она вела образ жизни, достойный воина, — в свой дом возвращалась редко, ездила "в чистом поле" и зарабатывала на жизнь поединками. Разумеется, сказание описывало её коня как огромное, могучее животное, которое за один прыжок по версте проскакивает, копытами выворачивает скалы и в сырой земельке "по щитки" утопает. Вооружена была Настасья тяжеленной палицей "из булата", кинжалом, "разрывчатым" луком с "калёными стрелами" и копьём.

Русская богатырша Настасья Королевична (иллюстрация С.С. Соломко). Фото © Wikipedia

По былине на свадьбе Дуная и Настасьи молодые затевают соревнование — кто лучше стреляет из лука. Настасья без труда попадает в цель на голове молодого мужа, а вот Дунай промахивается и убивает избранницу. Там, где умерла богатырша, из её крови начинает течь река Непра.

А вот былина про Настасью Микулишну (дочь богатыря Микулы Селяниновича) и богатыря Добрыню заканчивается более душевно. Сначала богатырь, чтобы обратить на себя внимание, дважды бьёт приглянувшуюся ему девицу по темечку, подкравшись сзади, мило, правда? Но воительница презрительно сравнивает его удары с комариными укусами, в поединке повергает героя на землю и сажает его в седельную сумку. А после, приглядевшись, решает, что Добрыня "ничего так себе" и за него вполне можно выйти замуж.

Настасья Микулична ("Поленица Удалая, дочь Микулы Селяниновича"). Рисунок А. Рябушкина. Фото © Wikipedia

Детей богатырши рожали себе под стать: "По коленушки в серебре, по локоточки в золоте, по косицам частыи звёзды, сзади светел месяц, а во лбу красно солнышко".

Ещё один запоминающийся образ поляницы — это богатырша Савишна, жена Ильи Муромца, которая сначала билась с ним на поединке, а потом вышла за него замуж, но поляницей быть не перестала и даже однажды билась вместо мужа со змеем Тугариным.

Некоторые историки, впрочем, отказывают русским женщинам в богатырстве, считая, что мотив противостояния с богатырями говорит о сарматском или скифском происхождении дев-воительниц. Разумеется, были женщины-амазонки и у этих народов, но были они и у русских. Ведь мотив противостояния может свидетельствовать и о извечной войне полов, о том, что молодые часто выясняют, кто из них главный.

Исторические свидетельства о русских богатыршах

Василиса Микулишна Б. Ольшанского. Фото © Борис Ольшанский

Историк Николай Карамзин, опираясь на византийские источники, писал, что, когда в 626 году славянское войско осадило Константинополь, греки, разыскивая на поле боя своих павших, находили тела убитых воительниц-славянок.

Недавно в Дании, на острове Лангеланн, археологи нашли захоронение славянки-воительницы. Очевидно, что она покинула родину, возможно, вышла замуж за викинга, но воинственных занятий не оставила. Вместе с мужем участвовала в войнах и была погребена с почестями. В могилу ей положили боевой топор и кинжал. В 2019 году под Воронежем было найдено групповое захоронение женщин-воинов. Самой старшей из них было 45 лет, а младшей — 13. С ними были захоронены предметы конской сбруи и оружие. Всего же за последние 10 лет под Воронежем было найдено 11 захоронений женщин-воинов.

Всадница. Поленица удалая. Фото © Wikipedia

О том, что поляницы не дикие половчанки, а русские, говорит и тот факт, что женщины-воины сохранились на Руси вплоть до 1380 года, когда произошла Куликовская битва. В ней принимали участие две воительницы — это были Дарья Ростовская и Феодора Пужбольская. Дарья Ростовская была дочерью ростовского князя Андрея Фёдоровича. Девушка сызмальства хорошо владела оружием и прекрасно ездила верхом. Накануне битвы она переоделась в мужскую одежду и сбежала из города, чтобы участвовать в защите родной земли. Скорее всего, отчаянная княжна погибла в сражении, так как после Куликовской битвы упоминаний о ней нет, а её отец прожил ещё 20 лет.

Вместе со своим возлюбленным князем Василием Дмитриевичем на Куликовскую битву прибыла дочка князя Ивана Пужбольского Феодора. Она дралась с ордынцами плечом к плечу с любимым женихом. Василий Дмитриевич погиб в сражении, а девица-воин была сильно изранена. Работники отца вынесли её с поля битвы и живой довезли до родного дома, однако оправиться от ран она так и не смогла и вскоре скончалась.

Поляницы живы!

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Дело богатырш-поляниц в России продолжили казачки — жёны и дочери казаков. Они постоянно находились с мужьями и отцами там, где велись боевые действия, поэтому с детства умели владеть оружием и стрелять. Например, когда в 1826 году под Екатеринодаром на обоз казаков напали горцы, казачки быстро разобрали мешки на повозках, сделали из них укрытие и стали подтаскивать мужьям патроны. А когда черкесы напали на один из кубанских куреней, казачка Ульяна Линская показала себя достойной дочерью поляниц. Она вооружилась пикой, вступила с горцами врукопашную и утопила одного из врагов в квасной бочке.

Казачьи атаманши. Фото © Казачий союз "Область Войска Донского", с сайта "Кириллица"

А ещё раньше, в 1792 году, на Дону была известна казачка Прасковья Куркина. Когда мужа убили на войне, она переоделась в мужское платье, взяла оружие мужа, села на его коня и отправилась на войну с поляками. Она вступила в полк Балабина, принимала участие в боях, получила ранение. За героизм была произведена в урядники, в хорунжии, а затем стала сотником — случай у казаков небывалый. Домой вернулась героем.

В XIX веке при защите Агадумской линии службу несла казачка Марьяна Горбатко. В начале XX века отличилась оренбургская казачка Серафима Кудашева, жена есаула. Она участвовала в переходе верхом из Владивостока в Петербург, а после начала Первой мировой пошла воевать с немцами и стала разведчицей.

Вслед за отцом ушла на фронт дочь войскового старшины с Урала Наталья Комарова. Девушка сама приобрела коня и амуницию и записалась добровольцем. Храбрость её была безгранична — она не раз совершала подвиги, а однажды отбила у врага знамя полка и подняла пехотный полк в атаку. За это отважную девицу наградили Георгиевским крестом IV степени.

Ещё одной поляницей нового времени стала овдовевшая казачка Елена Чоба. Во время Первой мировой она была награждена двумя Георгиевскими крестами; после революции примкнула к белым, а потом уехала в США.

На самом деле российские женщины давно переплюнули своих прапрабабок. Они руководят казачьими станицами, водят атомоходы, летают в космос, побеждают на Олимпиадах и служат в десантных войсках. А когда богатыри, заигрывая, бьют их сзади палицей по темечку, по-прежнему удивлённо оглядываются. Богатырям надо быть осторожней, иначе они могут оказаться в седельной сумке очередной Настасьи Микулишны. А это обидно.

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