Какие привычки советских людей Запад высмеивал, а теперь сам делает так же Оглавление Сумки-шоперы Авоськи Бумажные пакеты и стеклянная тара Подштанники и рейтузы Посуда в столовых и кафе Многие советские граждане завидовали Западу, считая, что там всё более современное, качественное и красивое. Однако иностранцы с радостью переняли привычки и вещи из СССР. 89424 89424 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин, © Getty Images

Сумки-шоперы

Полиэтиленовые пакеты, которые сейчас можно купить везде, были ценностью во времена СССР. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Полиэтиленовые пакеты, которые сейчас можно купить везде, были ценностью во времена СССР. Если кто-то приезжал из-за границы, он мог в качестве сувениров купить десяток пакетов и раздарить их друзьям и коллегам. Это была вещь! Пакеты были, как правило, яркие, плотные. Студентки щеголяли ими вместо сумочек и складывали туда конспекты. В СССР таких пакетов не производили, зато в каждой семье была специальная холщовая сумка — с ней ходили за покупками. Она была объёмной и, как правило, довольно неказистой, но функции свои выполняла на совесть — оторвать ручки было невозможно, служила буквально десятилетиями, что некоторых даже раздражало, а иностранцев веселило. Они показывали на нас пальцами и считали себя богаче, ведь у них были пакеты!

Теперь, когда многие страны утопают в горах мусора, европейцы и жители американского континента задумались над экологией. Во многих семьях на Западе стали появляться объёмные, прочные сумки-шоперы, а модницы шьют их сами или заказывают мастерицам.

Авоськи

Каждый мог видеть, что лежит в чужой авоське. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Ещё одним забавным аксессуаром для похода в магазин были авоськи — сетки с ручками. Каждый мог видеть, что лежит в чужой авоське. Обычно это были бутылки с молоком, кефир или снежок и батон. Авоськи отличались друг от друга по цвету, объёму и размеру ячеек. Из авоськи с крупными ячейками мелкие покупки могли выпасть. В некоторых семьях авоськи распределялись в зависимости от физических данных: школьники ходили в магазины с небольшими авоськами, а аксессуар главы семьи мог вместить целое ведро картошки.

Мода на авоськи за рубежом началась лишь недавно. Фирма Vetements выпустила такую сетку стоимостью 190 тысяч рублей, и авоська буквально возродилась. Правда, к экологии она теперь имеет весьма косвенное отношение — её сделали ещё более прочной, но из искусственных материалов. С другой стороны, вещь всё-таки не одноразовая, служить будет долго.

Бумажные пакеты и стеклянная тара

Советская промышленность разливала и молоко, и газировку, и соки в стеклянные бутылки. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

К середине XX века американцы полностью отказались от стеклянной тары для молочных продуктов. Молочников, которые каждое утро заботливо развозили горожанам бутылки со свежим молоком, заменили супермаркеты, в которых все напитки были разлиты в пластиковую тару. В СССР американцы с удивлением обнаруживали, что советская промышленность всё ещё разливает и молоко, и газировку, и соки в стеклянные бутылки. Большинство из них можно было помыть и снова сдать в магазин, откуда их увозили на завод. Там их мыли и снова пускали в дело. Это казалось смешным и негигиеничным. К слову сказать, в отличие от американцев, европейцы от стекла не отказались. И сейчас эта экологичная тара переживает на Западе настоящее возрождение. Увы, в России в пластик по-прежнему разливают множество напитков — от минеральной воды до пива.

То же самое произошло с экологичными серыми бумажными пакетами, в которые при СССР развешивали всю бакалею — от муки до макарон или гречки. Сейчас бумажные пакеты используют только в самых дорогих магазинах, которые делают упор на экологичность продукции.

Подштанники и рейтузы

Женщины под юбки и брюки надевали рейтузы со штрипками. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Из-за холодов в СССР было распространено тёплое нижнее бельё. Женщины под юбки и брюки надевали рейтузы со штрипками, а мужчины щеголяли в невзрачных белых или сероватых подштанниках с начёсом. Счастливы были те, кому перед морозами удавалось раздобыть тёплые подштанники и рубаху. Бельё было настолько неказистым и странным на вид, что у молодых людей позднего СССР вызывало неприятие и стыд. Произнести на людях слово "подштанники" считалось чем-то крайне неприличным. Что уж тут говорить об иностранцах — их веселили манжеты, пришитые снизу штанов, и странное отверстие в ширинке, которое использовать по предназначению вряд ли представлялось возможным.

"Тлетворный Запад", однако, перенял саму идею тёплого белья на холодное время года, назвал термобельём и сделал его модным. Теперь молодёжь меряется друг с другом технологичностью и дороговизной белья. Хоть суть осталась прежней — это всё те же подштанники.

Посуда в столовых и кафе

Иностранцев удивляла керамическая или фарфоровая посуда в дешёвых советских буфетах и столовых. Фото © ТАСС / Борис Колесников

На момент развала в западных забегаловках вовсю использовали одноразовую посуду. Поэтому иностранцев удивляла керамическая или фарфоровая посуда в дешёвых советских буфетах и столовых. Это казалось нецелесообразным и, опять же, негигиеничным. Да, у нас по старинке посуду мыли вручную посудомойки, замачивали её в дезинфицирующем растворе, а столовые приборы прогревали в духовом шкафу при высокой температуре.

Иностранцам всё это казалось диким и смешным. Однако нынче они, завалив планету по самое не хочу пластиковой тарой, потихоньку отказываются от неё, возвращая в кафе и забегаловки нормальную посуду. Европа с 2021 года полностью запретила производство посуды из пластика. Не отстают и некоторые города США: одноразовая посуда уже запрещена в Нью-Йорке и Сиэтле, а интернет-магазин Amazon отказался от её продажи.

Как видите, капиталисты переняли у СССР довольно много полезных вещей. А ведь были и другие изделия советской промышленности, над которыми никто даже и не смел смеяться: русские танки, самолёты, автомат Калашникова, шапка-ушанка, которая разошлась по всему миру и пережила множество трансформаций. Ковры на полу и на стенах, мода на которые снова возвращается, и цветные русские платки, мода на которые не исчезала никогда.

Авторы Майя Новик