10 советских мелочей с чердаков и помоек, которые можно продать за десятки тысяч рублей Оглавление Старинные чернильницы Армейские пуговицы Старинные пузырьки Знаки среди значков Солонки Старые зажигалки Портсигары Дверные ручки, пряжки и другая мелочёвка Оказывается, за советские пуговицы можно выручить десятки тысяч рублей, а если повезёт, то и сотни, кроме того, маленькие безделушки из СССР и Российской империи с чердаков стоят порою больших денег. 251368 251368 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Старинные чернильницы

Фото © Фотохроника ТАСС / Игорь Зотин

Шариковая ручка в СССР появилась только во второй половине XX века. До этого школьники писали с помощью металлических перьев и чернил. Чернила наливались в чернильницу, и вплоть до 1990 года во многих школах ученики сидели за партами, в которых было специальное углубление для чернильниц. Самая обычная чернильница с остатками чернил того времени стоит 900 рублей! Но иногда буквально на помойке можно найти и гораздо более ценные экземпляры. Чернильница-непроливайка 1920-х годов с символикой РККА стоит уже около 4000 рублей, стеклянная чернильница царских времён оценивается в 15 000 – 20 000 рублей, цена бронзовой чернильницы может доходить до 20 000, а хрустальной чернильницы с серебром XIX века — до 40 000. А ведь выглядит это всё, когда запылённое, не очень.

Армейские пуговицы

Фото © ТАСС / Виктор Толочко

А вот чтобы найти пуговицы, которые принесут деньги, нужно быть специалистом. Даже пуговицы времён СССР позволят вам неплохо заработать. Солдатская дутая пуговица, выпущенная в 1924 году, стоит около 2000 рублей. 5000 рублей дадут за редкую пуговицу РККА со звездой, но без изображения винтовок.

На удивление недорого стоит большинство царских пуговиц и даже пуговицы Древней Руси от кафтанов и сарафанов. Они в лучшем случае набором принесут две-три тысячи рублей. В "гражданских" пуговицах по-прежнему ценится материал и ювелирная составляющая. Набор ажурных посеребрённых или позолоченных пуговиц XIX века принесёт вам 2000–5000 рублей. Столько же будет стоить антикварный набор старинных пуговиц из серебра. В гражданских пуговицах часто ценится тематика: пуговица Древней Руси с изображением "лютого зверя" стоит гораздо дороже рядовой пуговички с сарафана.

Ценятся пуговицы с мундиров чиновников и офицеров Российской империи. До 5000 рублей может принести одна пуговица с мундира гренадера из гренадерских корпусов — Кавказского и Литовского. Пуговицы других гренадерских частей могут стоить по 1300–1500 рублей штука, а пуговица Гренадерского летучего полка уходит за 4000 рублей. Стоимость редких пуговиц артиллеристов — резервных полков и даже частей (были и такие в Российской империи) доходит до 7000, а то и 10 000 рублей. Редкая пуговица с мундиров курсантов Пиротехнической артиллерийской школы будет стоить уже 40 тысяч рублей.

Дорогими считаются пуговицы, которые оставили в наших землях многочисленные оккупанты. Например, пуговица с мундира французского ветеринара, воевавшего во время Крымской войны, стоит 9000–10000 рублей, позолоченная пуговица этого же периода с мундира английского офицера — около 5000 рублей.

Пуговица с мундира царского чиновника Финляндского речного пароходства стоит 7000 рублей. А вот пуговицы вермахта стоят сущие копейки: слишком много владельцев осталось гнить в русской земле. Разумеется, наборы пуговиц и коллекции стоят дороже, чем единичные экземпляры.

Старинные пузырьки

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Редкий аптечный пузырёк или пузырёк из-под парфюма — вот о чём мечтают некоторые коллекционеры. Невзрачная аптечная склянка конца XIX века из аптеки Розенбергов с клеймом может принести 4500–5000 рублей. А вот флакон из-под духов из синего (кобальтового) стекла будет стоить уже 8000–9000 рублей. Ещё дороже — от 12 000 до 15 000 рублей — стоят так называемые церковные пузырьки ручной работы с изображениями святых: в них когда-то давно разливали масло, освящённое на мощах, или даже воду из Иордана.

Какая-нибудь скляночка из села Горохова может принести хорошую прибыль. А за крохотную баночку XIX века диаметром и высотой меньше пяти сантиметров можно выручить 3500 рублей. К тому же склянка склянке рознь: среди них бывают и табакерки — они точно так же, как и пузырьки из-под духов, закрыты притёртой пробкой, но имеют изысканные узоры. Например, табакерка, привезённая в 1950 году в СССР из Китая, может принести её владельцу почти 20 000 рублей.

Знаки среди значков

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Значки времён СССР стоят, как правило, недорого: 50–300 рублей. А вот знаки, которыми награждали на работе или которые выдавали как знаки отличия определённой профессии, — совсем другое дело! Знак "Ударнику Сталинского призыва" стоит 2800 рублей. На аукционах начальная цена довоенного бронзового знака "Профсоюз работников железнодорожного транспорта СССР" составляет 6500 рублей, знака "Заслуженный строитель РСФСР" на редком красном фоне — 4000, знак "Строительство железнодорожной линии Ивдель – Обь 1959–1969" — 1000 рублей, почётный знак "МПС СССР" Ленинградского монетного двора — 40 000. Во столько же оценивается знак "Почётный дорожник СССР", который выдавали в НКВД в 1930-х годах. А вот знак "Отличному дальстроевцу", который выдавали там же, в НКВД, стоит уже 200 000 рублей.

Солонки

Фото © NFCC / YAY

Эти крохотные изделия Дулёвского фарфорового завода из кремлёвских наборов оцениваются в 7000–8000 рублей. Изделия Первомайского завода в виде фигурок стоят 5000–7000. Стеклянная солонка Российской империи ручной работы Мальцовских заводов принесёт от 5000 до 12 000 рублей. Старинная серебряная солонка в русском стиле конца XIX века оценивается в 20 000. Столько же можно просить за редкую открытую солонку 1920-х годов с агитацией РККА. Менее редкие экземпляры агитационных серий стоят 7000–9 000 рублей. Но даже не такие уж и редкие солонки 1950-х годов производства СССР могут принести 1500–2000 рублей.

Старые зажигалки

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Цена старинной зажигалки зависит от уникальности. Например, за зажигалку 1944 года продавцы просят 10 000 рублей. Более распространённые зажигалки советского периода стоят 2000 – 10 000 рублей. Самые дорогие зажигалки — те, которые посвящены Олимпиаде-80. А вот старинные зажигалки с музыкой — представьте себе есть и такие! — стоят уже до 18 000 – 20 000. Кстати, на свалках можно найти зажигалки не только времён СССР, но вполне современные и дорогие. По Интернету ходит байка про то, как один блогер нашёл на помойке рабочую зажигалку Givenchy стоимостью больше 10 000. Неплохая находка!

Портсигары

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Можно действительно разбогатеть, если найти редкий портсигар. Причём самые дорогие предметы антиквариата часто имеют совершенно непрезентабельный вид и при этом стоят сотни тысяч рублей!

Антикварный портсигар "Морозко" из серебра с впаянными полудрагоценными камнями оценивается на аукционах в 135 000. Менее редкие портсигары XIX века стоят 80 000 – 90 000. Портсигар времён СССР из 1920-х годов с агитацией "Крепи оборону СССР!" обойдётся минимум в 13 000 – 15 000, портсигар с изображением Сталина и Ленина принесёт вам 30 000, а "гражданский" серебряный портсигар этого же времени может стоить ещё дороже — до 180 000 руб. А вот изделие из мельхиора более позднего периода СССР будет стоить только 4500. И это несмотря на то, что при изготовлении портсигара использована трудоёмкая технология скани.

Дверные ручки, пряжки и другая мелочёвка

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На что ещё стоит обращать внимание? На старинные дверные ручки: они стоят около 5000. На декоративные накладки для дверей: они стоят примерно так же. А вот комплекты начала XX века с замками, ключами и накладками стоят уже значительно дороже — от 10 000 рублей. А иногда можно найти и раритетные вещи, например, дверные ручки начала XIX века, за которые можно просить уже от 40 000. Даже за старый шпингалет можно выручить две тысячи.

Следует обращать внимание и на отдельные запчасти для советских автомобилей, которые по невнимательности владельцев оказываются на свалке: однажды в утиле был найден новенький комплект ручек на дверцы автомашины "Москвич-412". Тоже неплохой улов!

Иногда на помойках попадаются старые жестяные коробки. Некоторые из них маленькие, но очень дорогие. Например, такая невидаль, как пасхальная коробка в виде куриного яйца времён СССР середины XX века, может стоить до 10 000 рублей.

Пряжки от ремней советского периода оцениваются антикварами от 100 до 1500 рублей. А вот пряжки форменных ремней и бляхи царских времён уже стоят денег. Например, за бляху РУЖД антиквары просят от 4500, ременная пряжка Александровской железной дороги стоит уже 6500, редкая пряжка железнодорожного училища царских времён стоит 7000, а форменная пряжка железнодорожника с Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги оценивается от 9000 до 11 000 рублей.

В общем, ищите и обрящете. Занятие это увлекательное, а при везении — ещё и прибыльное. Правда, требует определённых усилий, отсутствия комплексов: не каждый будет обшаривать чердаки, помойки и подвалы. А также знаний по истории.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев Почему наследники часто выбрасывают вещи умерших родственников? 0 Не знают, что могут заработать Боятся прикасаться к чужим вещам Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик