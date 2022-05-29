5 вещей, которые советские домохозяйки с гордостью выставляли на стол, а теперь за ними охотятся иностранцы Раритетные вещи с советской кухни стали сокровищами, в которые вкладываются как российские коллекционеры, так и иностранные. 145541 145541 Фото © Фотохроника ТАСС / Акимов Николай, Лизунов Юрий

Кухня в СССР для многих домохозяек была настоящим фетишем, а семейный обед — ритуалом, когда за столом собиралась вся семья. А праздничный обед, когда в дом приглашали гостей, был обставлен большим количеством традиций, и на стол обязательно выставлялись предметы, которые были гордостью семьи.

Супница

Фото © Фотохроника ТАСС / Козлов Сергей

Обеденные сервизы теперь почти ушли в прошлое. А тогда женщины с удовольствием использовали их. Многие сервизы хранились в семьях десятилетиями и передавались от бабушек детям и внукам. Горячий суп не разливался сразу в тарелки, а подавался на стол в специальной супнице с крышкой, чтобы не остывал. Причём иногда в супнице он либо предварительно остужался до определённой температуры, либо, наоборот, подогревался.

Супница была обязательным предметом на столе начиная с 1920-х годов и заканчивая 1970-ми. Если помните, в фильме "Москва слезам не верит" героиня Веры Алентовой наливала герою Баталова суп именно из супницы. И это была деловая женщина, которой было некогда готовить!

Супницы иногда представляли собой настоящие произведения искусства: расписанные "золотом" и цветами, они были самых замысловатых форм. Кто бы мог подумать, что теперь они станут предметом вожделения коллекционеров! Особенно среди антикваров ценятся супницы 1920-х годов, выпущенные ограниченными "агитационными" сериями. Например, начальная цена супницы завода Дулево с узором "Р.С.Ф.С.Р. Всероссийский съезд советов" и лозунгом "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" составляет 10 тысяч рублей. Примерно столько же на аукционе просят за супницу "Для щастя народу!", произведённую в УССР в 1950-х годах. Ещё дороже стоят супницы из обеденных сервизов Кремля. Эти в 1950-х годах были вообще без узоров, их украшал только герб СССР.

Столовый мельхиор

Фото © Фотохроника ТАСС / Литвин Олег

Столовые приборы из мельхиора пользовались в СССР какой-то невероятной популярностью. Несмотря на то что стоили они не очень дорого, выглядели вилки и ложки из сплава меди и никеля "дорого-богато", были украшены самыми разными замысловатыми узорами и часто имели вычурную "дореволюционную" форму. Со временем они темнели, и это тоже было семейной традицией — начищать приборы до блеска перед торжественными обедами. После обеда всё это богатство опять мылось, насухо вытиралось полотенцем и раскладывалось по коробочкам — и некоторым из этих коробочек могли бы позавидовать ювелиры. Часто всё раскладывалось по отдельности: вилки отдельно, обеденные и десертные ложки отдельно, а чайные ложки вообще могли быть посеребренными или даже позолоченными.

В зависимости от производителя, дизайна и состояния набора цена их сейчас может доходить до 20 тысяч. Но так дорого стоят не все наборы, а, например, с финифтью и позолотой. До 10 тысяч стоят наборы попроще, но с большим количеством предметов или наборы, выпущенные к определённым датам. Например, к Олимпиаде-80.

Сливочницы

Фото © ТАСС / Юрий Муравин

В СССР красивый чайный сервиз был признаком достатка. Его выставляли напоказ в сервантах или в стенках на полках со стеклянными дверцами и берегли как зеницу ока. Разбить чашку в таком наборе для детей было настоящим горем — ругали долго. Между тем размер чашек в большинстве сервизов был крохотным — чаепития растягивались надолго. Особенно ценились в чайных сервизах дополнительные предметы, например такой ныне уже почти забытый предмет, как сливочница. Этот предмет мог выставляться на стол сам по себе, не в составе сервиза, и мог быть не только фарфоровым, но и металлическим, стеклянным, хрустальным и даже серебряным. Сейчас сливочницы очень редкий экземпляр на аукционах. Цена серебряного предмета начала XX века может достигать 50 тысяч рублей.

Конфетница

Фото © Фотохроника ТАСС / Калачьян Григорий

В СССР производили не только ширпотреб, но и настоящие произведения искусства. Даже тогда такие вещицы считались хорошим вложением средств и стоили дорого. Цена хрусталя доходила до 70–120 рублей. Сейчас коллекционеры с удовольствием приобретают то, что советские домохозяйки использовали по прямому назначению. Например, хрустальная конфетница с окантовкой из серебра 875-й пробы высотой 7 сантиметров стоит от 20 тысяч рублей.

А винтажная ваза 1956 года "Космос", созданная в Гусь-Хрустальном из "огненного хрусталя", в которую какая-нибудь домохозяйка совершенно спокойно могла насыпать шоколадных конфет, теперь уже стоит от 3 500 000 рублей.

Горчичница

Фото © Фотохроника ТАСС / Акимов Николай

Ещё на столе советских домохозяек часто стоял такой предмет, как соусница или горчичница. Надо сказать, что и горчицу, и соусы в СССР часто готовили сами, по своему вкусу. Поэтому этот предмет был действительно необходим на столе.

На аукционах особым спросом пользуются соусницы 1920-х годов, содержащие элементы пропаганды. Например, начальная цена соусницы "Пионеры Востока" с весьма скромным украшением в виде горна и барабана составляет девять тысяч рублей.

Если у вас дома остались подобные предметы, не спешите с ними расставаться и выставлять на аукционы. Всё, что касается СССР, сейчас снова входит в моду. Горожане достают из кладовок гранёные стаканы со старинными подстаканниками, супницы, льняные скатерти и крохотные сервизные чашки. Домохозяйки снова начищают мельхиор и выставляют на стол конфеты в хрустальных вазочках, сливки в сливочницах и горчицу в соусницах. Всё это снова считается стильным, модным и вполне современным. А потом — это просто красиво.

Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / КиноПоиск Почему посуда СССР так ценится коллекционерами? 0 Потому что предметы советской эпохи стали антиквариатом Потому что эпоха канула в лету Старые вещи всегда в цене

Авторы Майя Новик