10 советских киношедевров, которые "разбили" критики, но полюбили зрители Оглавление "Максим Перепелица" "Весна на Заречной улице" "Большая перемена" "Война и мир" "Гусарская баллада" "Трое в лодке, не считая собаки" "Вовка в Тридевятом царстве" "Кортик" и "Бронзовая птица" "Следствие ведут знатоки" "Битва за Москву" "Иди и смотри" Советские фильмы, снятые по заказу СССР, были не только пропагандистскими, но и высокохудожественными. 40190 40190 Кадр © "Трое в лодке, не считая собаки". Режиссёр: Наум Бирман, сценаристы: Семён Лунгин, Джером К. Джером / "Кинопоиск"

"Максим Перепелица"

Кадр © "Максим Перепелица". Режиссёр: Анатолий Граник, сценарист: Иван Стаднюк / "Кинопоиск"

Забавная комедия, рассказывающая о том, как добрый, но безалаберный парень из украинского села во время срочной службы становится настоящим солдатом, приучается к дисциплине и получает сержантские лычки, была снята по заказу государства. Её с удовольствием смотрели все — и взрослые, и дети. Даже в начале 1990-х годов, когда всем твердили, что это всё "ложь и пропаганда", фильм собирал у телевизоров семьи: люди уже тогда ностальгировали по великой стране и по прекрасным, волнующим картинам. И, если в них и было что-то преувеличено ради красного словца, это списывали на условность.

Кстати, в "Максиме..." в первый раз советским людям показали автомат Калашникова, принятый на вооружение в 1949 году. Ещё один интересный факт: деда Мусия в картине сыграл Георгий Вицин. Но он был загримирован и его не узнавали. А генералы-зрители были недовольны "нарушением субординации" и критиковали эпизод, когда ротный приглашает Перепелицу сесть рядом на скамейку и угощает его сигаретой.

"Весна на Заречной улице"

Кадр © "Весна на Заречной улице". Режиссёры: Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист: Феликс Миронер / "Кинопоиск"

— До сих пор этот фильм — поток свежего воздуха, — так пишут о нём критики. Фильм показывал нехитрую историю отношений учительницы Татьяны, работавшей в вечерней школе, с её учеником, сталеваром Савченко. Какой, казалось бы, избитый сюжет! Какая откровенная пропаганда "советского образа жизни"! Но как мастерски всё это было показано, сколько лирики и размышлений было вставлено в картину, сколько любви было в ней к советской стране и к её героям! А песню из фильма "Когда весна придёт, не знаю..." пела вся страна.

"Большая перемена"

Кадр © "Большая перемена". Режиссёр: Алексей Коренев, сценаристы: Алексей Коренев, Георгий Садовников / "Кинопоиск"

Эта картина была призвана повысить уровень образования среди рабочих. Фильм раскрывал взаимоотношения молодого учителя Нестора Северова с учениками – рабочими завода. Эта трёхсерийная лирическая комедия раскрывала характеры учеников и показывала историю взросления учителя. Ситуация вокруг фильма сложилась парадоксальная. Игравшие там актёры вспоминали о картине с пренебрежением: это же не Тарковский! Но кино стало культовым. Его и сейчас смотрят с удовольствием, вспоминая молодость и сожалея о том, что многие моральные принципы ушли в прошлое.

"Война и мир"

Кадр © "Война и мир". Режиссёр: Сергей Бондарчук, сценаристы: Сергей Бондарчук, Василий Соловьев, Лев Толстой / "Кинопоиск"

Картина Сергея Бондарчука не только была снята по заказу государства, но и стала "нашим ответом Чемберлену". Её поставили в план съёмок "Мосфильма" как ответ Голливуду. В 1956-м был снят американский фильм "Война и мир" с Генри Фондой и Одри Хепбёрн в главных ролях, где Кутузов был едва ли не монголом, а князь Андрей, по выражению режиссёра Николая Охлопкова, "был плох". В 1958-м во Франции решили снять "Воскресенье", а в Италии "Анну Каренину". Кроме того, в 1962-м событиям 1812 года исполнялось 150 лет, а советские чиновники любили всё приурочивать к датам.

Режиссёр Сергей Бондарчук снимал фильм шесть лет, и он стал одной из самых высокобюджетных кинокартин СССР. Образы актёров были точным попаданием в десятку. Ледяная и рассудочная Элен Курагина, трогательная Наташа Ростова, мужественный Андрей Болконский, развращённый красавчик Анатоль, которого играл несравненный Василий Лановой, — всё это были точные попадания. А каковы были отснятые единым кадром батальные сцены! Недаром фильм в 1969 году взял "Оскар" и премию "Золотой глобус", а также стал лидером советского проката, собрав 58 миллионов зрителей. Была ли в нём пропаганда? Конечно была. Как и в любом другом произведении, пронизанном любовью к Родине.

"Гусарская баллада"

Кадр © "Гусарская баллада". Режиссёр: Эльдар Рязанов, сценаристы: Александр Гладков, Эльдар Рязанов / "Кинопоиск"

Если картина "Война и мир" к юбилею припозднилась, то "Гусарская баллада" вышла вовремя — в 1962 году. Режиссёру Эльдару Рязанову "злые" чиновники навязали актера Юрия Яковлева, который сыграл роль поручика Ржевского. Сам режиссёр хотел снимать Сергея Юрского. Критики отмечали, что в картине были исторические неточности. Например, в эпизоде, когда Ржевский в первый раз встречал Шурочку в военном мундире и принимал её за корнета, он замечал: "Мундир у вас, как видно, павлоградский". Героиня при этом была одета в доломан Сумского полка. Появлялась в картине и винтовка Бердана, которая была принята на вооружение в 1870 году. Но зрителя это не смущало.

"Трое в лодке, не считая собаки"

Кадр © "Трое в лодке, не считая собаки". Режиссёр: Наум Бирман, сценаристы: Семён Лунгин, Джером К. Джером / "Кинопоиск"

Эта двухсерийная комедия по повести Джерома Клапки Джерома была снята по заказу "злобного советского" государства в 1979 году, в разгар брежневского застоя. Милая комедия, в которой снялось трио комедийных актёров: Миронов, Ширвиндт и Державин. Фильм снимали на Немане, который изображал английскую реку Темзу, и в городе Советске, ныне Тильзите, чьи улочки были похожи на английскую провинцию. Мало кто знает, но на съёмках Ширвиндт невзлюбил фокстерьера по кличке Грех, который был добрым, но глупым псом, и то и дело сталкивал его в воду. В конце концов собака простудилась и Ширвиндту, в котором проснулась совесть, пришлось возить его в ветклинику. Критики рвали картину на части за отсутствие компонента пропаганды, но зрителям она понравилась.

"Вовка в Тридевятом царстве"

Кадр © "Вовка в Тридевятом царстве". Режиссёр: Борис Степанцев, сценарист: Вадим Коростылев / "Кинопоиск"

По заказу страны снимали не только фильмы, но и мультипликацию. Мультфильм "Вовка в Тридевятом царстве", где ленивый школьник попадал в сказочную страну, должен был воспитывать в школьниках любовь к труду. Но присказка Вовки "И так сойдёт!" прочно вошла в обиход советских людей. Запомнился всем и ещё один образ из мультфильма — "Двое из ларца одинаковы с лица". Правда, в 1990-е он стал довольно зловещим.

"Кортик" и "Бронзовая птица"

Кадр © "Кортик". Режиссёры: Михаил Швейцер, Владимир Венгеров, сценаристы: Анатолий Рыбаков, Иннокентий Гомелло / "Кинопоиск"

Эти фильмы у школьников СССР стали культовыми. Ещё бы! Их ровесники вели опасное, рисковое расследование, искали сокровища. В нём был целый пласт советской пропаганды: коварные враги, зловещие графини и таинственные помещичьи усадьбы, герои Гражданской войны. Всё это будоражило воображение. А примерные пионеры Миша Поляков и Генка Петров надолго стали для юных зрителей героями. Тогда школьники мечтали не набить карманы бриллиантами и золотом, а вернуть его государству — то есть всем рабочим и колхозникам страны.

"Следствие ведут знатоки"

Кадр © "Следствие ведут знатоки". Режиссёры: Вячеслав Бровкин, Юрий Кротенко, сценаристы: Александр Лавров, Ольга Лаврова / "Кинопоиск"

Многосерийный фильм "Следствие ведут знатоки" был создан по инициативе Министерства внутренних дел при личном участии министра Щёлокова. Главной целью фильма было создание положительного образа милиционера. Фильм был популярен в начале 1980-х годов, актёры, игравшие следователя Знаменского, инспектора Томина и криминалиста Зинаиду Кирбит, были знаменитостями, а песня про опасную службу навсегда стала гимном силовиков.

"Битва за Москву"

Кадр © "Битва за Москву". Режиссёр: Юрий Озеров, сценарист: Юрий Озеров / "Кинопоиск"

Эпопея "Битва за Москву" хотя и художественный фильм, но была основана только на реальных событиях. Она разворачивала перед зрителем всю череду событий Великой Отечественной войны от начала и до Победы. Была ли это пропаганда? О да! А ещё это был фильм, на котором воспитывались последние поклонения мальчишек Советского Союза. Маршала Жукова играл непревзойдённый Михаил Ульянов, Сталина — Яков Трипольский. Съёмки проходили в СССР, в Чехословакии и во Вьетнаме. Для батальных сцен задействовали 150 танков, причем немецкие машины пришлось собирать на базе наших танков и снимать так, чтобы в кадр не попадала ходовая. Никому и в голову тогда не приходило рисовать боевые действия и взрывы. Снимали так, чтобы у зрителей мурашки по коже шли от того, что всё, происходящее на экране, было правдой.

"Иди и смотри"

Кадр © "Иди и смотри". Режиссёр: Элем Климов, сценаристы: Алесь Адамович, Элем Климов / "Кинопоиск"

В 1985 году на экраны вышел снятый к юбилею Победы самый правдивый фильм о войне всех времён и народов — "Иди и смотри". На него шли целыми классами и смотрели. Многим становилось плохо. Это была настоящая, очень жёсткая прививка против фашизма. И это была заслуга чиновников, потому что режиссёр в запале хотел сделать кульминацией фильма бой между фашистами и партизанами и показать злобу и тех, и других, таким образом сравняв их. Хорошо, что была цензура. Исчерпывающей оценкой фильма служат слова офицера вермахта: "Всё, рассказанное в фильме, — правда. И самое страшное и стыдное для меня, что этот фильм увидят мои дети и внуки".

Кадр © "Весна на Заречной улице". Режиссёры: Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист: Феликс Миронер / "Кинопоиск" Почему фильмы, снятые по заказу государства, оказались актуальны и сейчас? 0 Потому что в них осталось самое лучшее в части воспитания будущих поколений Советская цензура использовала лучшие образцы русской культуры Именно поэтому советский кинематограф неповторим

Авторы Майя Новик