Как устроена система убежищ и существует ли под Москвой подземный "город Судного дня" Оглавление Карта бомбоубежищ Москвы Объекты двойного назначения Секретные объекты Подземные города Где жителям столицы искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации и правда ли, что под Москвой расположен секретный подземный город на случай ядерной войны? 43352 43352 Обложка © Getty Images / MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

В последнее время на фоне дискуссий о возможности применения ядерного оружия тема убежищ и укрытий впервые со времён холодной войны вновь стала актуальна. В социальных сетях публикуют карты бомбоубежищ Москвы (к слову, ошибочные и неточные), люди активно интересуются поисками ближайшего укрытия по месту проживания. В то же время весьма распространено убеждение, что в столице давно уже не строят убежища, а те, что существовали в СССР, заброшены или переоборудованы. Но как обстоят дела на самом деле?

Карта бомбоубежищ Москвы

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

С начала этого года в социальных сетях уже не один раз появлялись карты бомбоубежищ столицы. Каждая такая публикация вызывала большой интерес пользователей. Однако на самом деле все эти карты как минимум неточные, а как максимум — откровенные фейки. В большинстве случаев за карту убежищ выдавали схему расположения районных учебно-консультационных пунктов по делам ГО и ЧС. В этих пунктах действительно можно узнать координаты ближайшего убежища в районе, но вот искать там укрытия абсолютно бесполезно.

В других случаях за карту бомбоубежищ выдавали местоположение некогда действовавших, но давно заброшенных объектов, снятых с баланса и не состоящих на учёте по тем или иным причинам.

В действительности никакой карты бомбоубежищ Москвы не существует, поскольку эта информация не публикуется в открытом доступе. Это не сверхстрогий государственный секрет, просто сведения для служебного пользования, дабы не привлекать толп любопытствующих или скучающих исследователей.

Объекты двойного назначения

В России крайне популярно представление, что в советскую эпоху бомбоубежищ строили много и содержали их в идеальном порядке, а после распада СССР все они были заброшены или переоборудованы под другие цели, мол, теперь в случае необходимости даже в столице негде будет укрыться.

Фото © LIFE / Владимир Суворов

На самом деле это заблуждение. В сталинскую эпоху в Москве действительно строилось много отдельных убежищ. Это было связано с тем, что застройка в те времена была преимущественно малоэтажной, порой с деревянными перекрытиями. Подвальные помещения подобных домов не всегда были способны гарантировать защиту даже от обычных авиабомб.

Но уже в послевоенное время ситуация изменилась. Появилось ядерное оружие, население столицы росло быстрыми темпами, активно развивалось метро. В этих условиях возводить десятки отдельных убежищ на каждый район было слишком дорого. С хрущёвско-брежневских времён значительное число столичных многоэтажных домов возводили с укреплёнными подвалами, которые в случае необходимости могли использоваться как убежища.

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Все станции Московского метрополитена глубокого залегания, а также все подземные паркинги и т.п. объекты изначально проектировались и строились как объекты двойного назначения. В обычное время они используются по прямой надобности, а в случае чрезвычайной ситуации в течение нескольких часов должны быть переоборудованы под убежища, способные вместить несколько тысяч человек.

То же самое касается всех переоборудованных отдельных бомбоубежищ, в которых размещаются склады, магазины, кафе, бары и т.д. Закон разрешает использовать данные помещения в коммерческих целях, однако при необходимости в течение 12 часов они превратятся в убежища ГО. За это время их очистят от лишних вещей и разместят там запасы питьевой воды, а также оборудуют спальные места.

Секретные объекты

Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

В случае чрезвычайной ситуации обычные москвичи могут спрятаться либо в укреплённых подвальных помещениях, оборудованных для временного укрытия большого количества людей, либо в отдельно расположенных убежищах — в зависимости от района, либо на станциях метрополитена.

Большинство этих убежищ предполагают непродолжительный срок пребывания — от нескольких часов до двух суток. Там предусмотрен минимум удобств и нет запасов продовольствия. Но ещё с советских времён на некоторых предприятиях оборудованы особые убежища.

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Они рассчитывались на тех работников, которые рассматривались государством как особо ценные: сотрудники центрального аппарата министерств и ведомств, армейское штабное руководство, работники оборонных НИИ и предприятий, персонал гостелерадиокомпаний. Как правило, они предусматривались для ограниченного количества людей, поэтому существовали специальные списки сотрудников и их ближайших родственников, за которыми бронировалось место в укрытии.

Эти объекты размещались в непосредственной близости от мест работы. Их точное расположение, а также технические характеристики засекречены с советских времён. Предполагается, что они оборудованы системами канализации, водопровода, продовольственным запасом и рассчитаны на выживание в условиях ядерной войны. Если обычное гражданское убежище предусматривает достаточно непродолжительный срок пребывания, то данные объекты позволяют укрываться в них на протяжении недель и даже месяцев.

Подземные города

Пустырь, под которым, по слухам, располагается подземный город "Раменки-43". Кадр © YouTube / Раменки 43: подземный город под пустырём МГУ 4K

С перестроечных времён пользуются большой популярностью слухи о якобы построенном в Москве подземном городе. Объект носит название "Раменки-43", поскольку расположен под этим районом столицы. Речь идёт о подземном убежище, по сути представляющем собой целый город на глубине около 200 метров. Оно способно разместить порядка 15 тысяч человек, причём служит не только временным укрытием, как обычные убежища ГО, но и способно обеспечить полноценную жизнь под землёй на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Объект якобы строили в брежневские времена как "город Судного дня". Там планировалось разместить не только высшие слои партийной номенклатуры, но и лучшие умы Советского Союза. Предусматривались отдельные "квартиры" для проживания семей, арсенал оружия для охраны, связь, климатические установки, огромные запасы продовольствия и т.д. Расположение объекта в Раменках не случайно: на западе столицы в брежневские времена традиционно селили не только партийную номенклатуру, но и научную интеллигенцию. Соответственно, эвакуировать их на объект можно было в кратчайшие сроки.

Предполагается, что город был связан с правительственными зданиями и важнейшими НИИ секретной веткой — "Метро-2", — построенной на случай ядерной войны на значительно большей глубине, чем обычные линии столичного метрополитена. Эта ветка была строго засекречена, никогда не изображалась на картах и не соприкасалась с обычным метро.

Герметичная дверь, ведущая в "Метро-2". Фото © Wikipedia / Anakin

После распада СССР действительно было рассекречено несколько похожих подземных объектов. К примеру, запасной командный пункт, построенный непосредственно для Сталина в районе Измайлово. Он имел подземную дорогу, соединявшую его непосредственно с Кремлём.

Ещё один известный рассекреченный объект — запасной командный пункт штаба Дальней авиации ВКС в районе "Таганской" площадью семь тысяч квадратных метров. Бункер был оснащён всеми необходимыми коммуникациями и аппаратурой, позволявшими вести автономное существование в случае ядерного удара.

Запасной командный пункт Дальней авиации на Таганке. Фото © bunker42.com

Наконец, последний из подобных рассекреченных объектов — Бункер-703 на "Павелецкой", закрытый в начале нулевых из-за подтопления грунтовыми водами. Там располагалось хранилище секретных документов.

Однако никаких доказательств существования "Раменок-43" и "Метро-2" в настоящее время никто так и не предъявил. Нет ни документов, ни свидетелей, наблюдавших их воочию. Большинство исследователей считают их не более чем городскими легендами. Однако вполне вероятно, что столичные подземелья хранят немало тайн, которые по сей день не раскрыты.

Фото © ТАСС / Григорий Сысоев А вы знаете, где находится ближайшее убежище? 0 Да, попадалась на глаза табличка Нет. И не хочу знать, потому что мне это незачем Я думаю, что меня оповестят, если нужно будет Я ничего не боюсь

Авторы Евгений Антонюк