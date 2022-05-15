Почему советская гипотеза о том, что Луна — корабль инопланетян, стала суперпопулярной на Западе Оглавление Теория искусственной Луны Тайна академиков Ошибки перевода Операция советских спецслужб Одна из самых необычных теорий заговора, связанных с Луной, зародилась в СССР, но обрела настоящую популярность в Америке. 10950 10950 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Луна — ближайший к Земле космический объект. И самый исследованный. Космические зонды, луноходы и несколько высадок человека позволили получить множество информации о спутнике Земли. Однако до сих пор десятки тысяч людей верят в теорию об искусственном происхождении Луны, согласно которой она является инженерным сооружением, созданным внеземной цивилизацией. Как ни странно это звучит, но эта теория заговора, ставшая популярной в западном мире, зародилась в Советском Союзе. И до сих пор не понятно, распространилась ли она в результате ошибочного перевода одной из статей или это была операция советских спецслужб.

Теория искусственной Луны

Согласно наиболее распространённой версии, Луна является инженерным сооружением, созданным неизвестной космической цивилизацией, намного превосходящей по своему развитию современных землян.

В большинстве англоязычных источников авторами этой оригинальной гипотезы представлены двое советских учёных — Михаил Васин и Александр Щербаков. Именно их статья под названием "Является ли Луна созданием инопланетного разума?" была переведена на английский язык в начале 1970-х и вдохновила американских конспирологов.

В процессе творческого переосмысления оригинальная гипотеза обросла дополнительными подробностями. Например, что Луна является на самом деле спящим космическим кораблём, припаркованным на земной орбите до лучших времен. Или же полой инженерной конструкцией, скрывающей в своих недрах корабли с энлэонавтами, которые оборудовали на ней базу и периодически совершают оттуда визиты на Землю.

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Главным аргументом в пользу этих версий сторонники теории считают плотность Луны, значительно уступающую земной. А также тот факт, что создатели гипотезы были советскими академиками, вдобавок в тот период, когда СССР был лидером космической гонки и советская космическая отрасль пользовалась во всём мире неоспоримым авторитетом.

Сторонниками этой теории являются сразу несколько знаменитых публицистов конспирологического толка. Среди них: Кристофер Найт, Джим Марс (автор одной из самых популярных теорий заговора об убийстве Кеннеди) и главный конспиролог мира Дэвид Айк. Но откуда на самом деле возникла эта гипотеза и что за загадочные советские академики Васин и Щербаков, породившие одну из самых экзотичных теорий заговора?

Тайна академиков

Идеи о полой Луне были популярны в научной фантастике с начала ХХ века. Их можно встретить в произведениях Герберта Уэллса, Артура Кларка, Айзека Азимова. Однако в данном случае гипотезу выдвинули советские академики Михаил Васин и Александр Щербаков. Но кто эти люди? В Академии наук СССР ни тот, ни другой не числились. Никаких научных публикаций не имели.

В академии был известный популяризатор науки и сторонник существования внеземной жизни Иосиф Шкловский. В 1959 году он предположил, что спутник Марса — Фобос — может иметь искусственное происхождение. Шкловский осторожно выдвинул эту гипотезу в качестве обоснования необычного векового ускорения спутника Марса, подчеркнув, что она "весьма радикальна". Но Шкловский был известным астрономом, и перепутать его с кем-то другим было затруднительно. Вдобавок гипотеза касалась Фобоса, а не Луны, и была достаточно быстро опровергнута.

Можно было бы предположить, что американские конспирологи просто выдумали советских академиков, чтобы сослаться на их авторитет, но на самом деле похожая статья в СССР действительно выходила.

Иосиф Шкловский Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

В 1968 году в "Комсомольской правде" была опубликована статья под названием "Луна — искусственный спутник?". Вот только её авторами были не академики, а журналисты из газетного отдела науки — Михаил Хвастунов, писавший иногда под псевдонимом Васильев, и Рем Щербаков. Хвастунов — популяризатор науки, в России более известен как создатель легенды о Вольфе Мессинге и будто бы имевшихся у него способностях прорицателя. Щербаков же более известен как исследователь творчества поэта Брюсова.

В 1970 году статья была переведена на английский язык и опубликована в журнале "Спутник". Это издание, печатавшееся на нескольких языках, распространялось за границей. В нём размещались наиболее интересные материалы из других советских газет и журналов.

Очевидно, что в дайджест советской прессы для заграничных читателей был очень строгий отбор. Существует как минимум две версии, объясняющие появление столь необычной статьи на Западе.

Ошибки перевода

В начале 1970-х статья из советского дайджеста попалась на глаза американскому публицисту Дону Уилсону и вдохновила его на создание сразу двух книг, посвящённых тому, что Луна является инопланетным космическим кораблём. Правда, то ли ошиблись переводчики, то ли сам Уилсон что-то спутал, но Михаил Хвастунов-Васильев превратился у него в Михаила Васина, а Рем Щербаков в Александра. К тому же они оказались не журналистами, а академиками. Их гипотезу Уилсон творчески доработал.

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В конце 70-х теория пользовалась ограниченной популярностью. Однако в конце 90-х с появлением Интернета она обрела второе дыхание после того, как её подхватило несколько популярных конспирологов. Все они ссылались на несуществующих академиков Васина и Щербакова, появившихся не то из-за ошибки перевода, не то из-за махинаций Уилсона. Впрочем, есть и другая версия.

Операция советских спецслужб

Появление статьи в англоязычном дайджесте советской прессы — не случайность, а часть операции советских спецслужб. Этой версии придерживается, в частности, Джейсон Колавито — один из главных американских скептиков и разоблачителей уфологии. По его предположению, операция КГБ имела две цели — малую и большую. Малая — посеять в американских умах смуту и сомнение в разгар лунной гонки. Большая — продвижение теории палеоконтакта в пику традиционным христианским представлениям о сотворении мира, популярным в США.

Эта теория подразумевает, что в древние времена инопланетяне посещали Землю и имели контакты с человечеством, а может, даже и способствовали его появлению и культурному/научному прогрессу. Она действительно пользовалась большой популярностью в СССР в 60-е годы и имела поддержку сверху на фоне хрущёвского продвижения атеизма.

Согласно этой гипотезе, статью целенаправленно разместили в дайджесте, а журналистов превратили в академиков, чтобы придать утверждениям научный авторитет. Всё ради того, чтобы посеять сомнения в умах религиозных американцев, этакая разновидность пропаганды атеизма.

Стоит отметить, что "вбросы" в западные СМИ действительно практиковались КГБ в годы холодной войны, а СССР в тот период продвигал за границей теорию палеоконтакта. Так, в Америке была опубликована книга уже упоминавшегося выше Шкловского — "Вселенная, жизнь, разум", получившая в английском переводе название "Разумная жизнь во Вселенной". Подобные заграничные издания были невозможны без решения на уровне как минимум ЦК, если не Политбюро. Отчасти благодаря активности СССР на рубеже 60-х и 70-х годов в западном мире случился настоящий бум теории палеоконтакта. Однако непосредственных доказательств в пользу версии скептика Колавито всё же нет.

Было ли это банальной ошибкой перевода или же тщательно продуманной операцией спецслужб, в любом случае теория искусственной Луны, вдохновлённая авторитетом несуществующих советских академиков, обрела самостоятельную жизнь и благополучно здравствует до сих пор.

Фото © Shutterstock Почему Запад повёлся на эту информацию? 0 Свежая гипотеза понравилась уфологам. Слишком много актуальных совпадений. Гипотеза — идеальное информационное оружие Советов.

Авторы Евгений Антонюк