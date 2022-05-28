Что ценного из времён СССР можно найти буквально на помойках Оглавление Коллекция из макулатуры Мебельные ансамбли От этикеток до монет Часы, награды и значки Предметы мебели и книжные издания — далеко не все сокровища столичных помоек, иногда миллионы можно заработать даже на этикетках от винно-водочных изделий времён СССР. 86417 86417 Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Среди антикваров СССР были люди, которые собирали свои коллекции буквально по чердакам, подвалам и помойкам. Это "хобби" порой было настолько прибыльным, что некоторые из них, подобно знаменитому коллекционеру Вишневскому, дарили государству целые собрания шедевров искусства и даже собственные отреставрированные особняки. После развала СССР это превратилось в настоящий бизнес.

Коллекция из макулатуры

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Коллекционеры рассказывают, что в течение двадцати лет — с 1991 по 2010 год — можно было насобирать целую коллекцию раритетных изданий и уникальных исторических документов, просто присматриваясь к тому, что выбрасывают на помойку ваши соседи. Особенно внимательными стоило быть тогда, когда в доме умирали старики и беспечные наследники, въезжая в их квартиры, просто выбрасывали на помойку всю "макулатуру". Среди этой "макулатуры" попадались настоящие бриллианты: редкие издания дореволюционных книг, письма с фронта, дневники знаменитых людей, имеющие историческое значение, фронтовые карты и другие документы эпохи СССР. Некоторые москвичи и петербуржцы умудрялись жить, просто продавая найденное антикварам.

Иногда какие-то вещи можно купить у старьёвщиков за копейки. В среде коллекционеров и скупщиков ходит байка о том, как некий коллекционер поехал в Киев и купил там на блошином рынке за три тысячи гривен первое издание "Евгения Онегина", которое выходило в тетрадках.

Сергей Бурмистров, вице-президент Российской гильдии антикваров-книжников, однажды поведал историю о том, как к нему буквально с помойки попал в руки каталог промышленного оборудования 1939 года. Переплетённый томик был найден на свалке "деклассированными элементами", которые продали его старьёвщику за 100 рублей. Тот перепродал его антиквару, и в конце концов каталог оказался в нужных руках. Бурмистров отправил его на экспертизу, и оказалось, что пометки, начертанные там и сям карандашом на полях каталога, делал сам Иосиф Сталин. Так буквально с копеек цена каталога выросла до сотен тысяч рублей.

Житель Иркутска Олег Волков в 2017 году обнаружил возле мусорного бака шесть старинных книг, возраст которых насчитывал 200 лет. Среди них оказались тома прижизненного издания "Истории химии" немецкого учёного Германа Коппа, монография на французском о минеральных водах Алжира, словарь Буайе и издание Санкт-Петербургской академии наук на французском. Ранее книги принадлежали библиотеке одного из крупных предприятий Сибири — золотосплавочной лаборатории, которая просуществовала до 1942 года. Последний владелец нашёл книгам своеобразное применение: он подкладывал один из томов под ножку стола.

В 2010 году в Санкт-Петербурге на помойке под дождём оказалась библиотека советского поэта Владимира Шефнера. Среди спасённых книг были уникальные экземпляры советской литературы с автографами и посвящениями, которые Шефнеру дарили друзья: Павел Шубин, написавший легендарную песню Великой Отечественной войны "Волховская застольная", поэтесса Ольга Бергольц и писатель Даниил Гранин. А кто-то однажды просто спас с помойки книги из библиотеки профессора МГУ Сергея Радцига.

Мебельные ансамбли

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Туда же на помойку непутёвые наследники во время евроремонта часто выбрасывают старую мебель, которая после реставрации стоит десятки, а то и сотни тысяч рублей; старинные рамы от картин и зеркал и даже двери. Любители старины буквально охотятся за наличниками, ручками от дверей, балясинами с веранд. Среди антикваров ходят легенды о том, как однажды в какой-то простенькой, но очень старой двери искатель сокровищ Владимир Порываев обнаружил "закладку" с золотыми украшениями. Кто-то спрятал свои накопления в трудную годину.

Самой дорогой считается мебель 1920-х годов. Комод из этого периода может стоить до 5–10 тысяч рублей, подвесные шкафики — 12–15, а платяной шкаф, комод из дерева ценных пород или книжный шкаф из дуба могут принести от 35 тысяч до 100 тысяч рублей.

Но обращать стоит внимание не только на изделия из дерева. Некоторые старинные пузырьки из-под парфюмерии тоже стоят до 40–50 тысяч рублей, а какая-нибудь редкая жестянка из-под монпасье стоит 5–10 тысяч рублей.

Многие коллекционеры гоняются за советскими игрушками, которые тоже оказываются то на помойке, то в утиле. Очень ценятся советские послевоенные куклы из пресс-опилок: цена редких экземпляров доходит до 40 тысяч рублей, а редкая модель лунохода в хорошем состоянии стоит до 25 тысяч рублей.

Советская детская железная дорога конца 1960-х годов оценивается коллекционерами в 80–100 тысяч рублей, модель автомобиля "Скорая помощь" — до 90 тысяч рублей, а бронепоезд из "дутого" пластика 1970-х годов — от 50 тысяч рублей.

Часто на помойке оказывается старая посуда. В Москве однажды на помойке супружеская пара нашла две коробки с советскими сервизами, за которые они выручили 80 тысяч рублей. Неплохая находка!

Дорогим предметом коллекции могут стать фарфоровые статуэтки из СССР. Например статуэтки Ленинградского фарфорового завода стоят до 30 тысяч рублей, а фигурки "Дядя Стёпа – милиционер", "Иосиф Сталин" на аукционе могут уйти за десятки тысяч долларов.

От этикеток до монет

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Коллекционеры ищут свои сокровища буквально в мусоре. Марки, монеты, пачки из-под сигарет, ёлочные игрушки, солдатики, спичечные коробки, виниловые пластинки и даже коллекции дамских сумочек. Есть случай, когда обнаруженная на помойке коллекция пивных этикеток значительно обогатила нашедшего. Оказалось, что львиная доля этикеток относится к редким экземплярам, выпущенным в 1940-х годах в Ленинграде. Из-за войны и блокады в те годы никому и в голову не пришло сохранять этикетки от бутылок, и они оказались настоящим раритетом. Известно, что нашедший коллекцию просто распродал её поштучно. За одну этикетку он получал от 10 до 40 тысяч рублей.

А в США неизвестный мужчина на свалке у грунтовой дороги нашёл ящик с целой коллекцией бумажных купюр, аккуратно разложенных по конвертам. Среди них были северокорейские облигации, выпущенные в 1949–1950 годах, купюры из оккупированной нацистами Чехословакии, монеты Ватикана 1640 года и ещё целая куча купюр XVIII–XIX веков.

Часы, награды и значки

Фото © ТАСС / Артём Житенев

Часто на свалках оказываются и старые настенные и наручные часы. За советские часы "Полёт" из золота можно выручить от четырёх до пяти тысяч долларов, за менее ценные экземпляры — от 100 до 1500 долларов.

Увы, иногда на свалке оказываются и награды, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Происходит это чаще случайно: когда наследники, не разобравшись, выбрасывают из домов коробки с имуществом, чтобы побыстрее продать квартиру. В этом случае коллекционеры и старьёвщики буквально спасают реликвии.

На форумах рассказывают историю, которая произошла в городе Энгельсе Саратовской области: там юноша на одной из городских помоек в ящике нашёл целый набор наград: орден Славы, медаль "За взятие Берлина", медаль "За победу над Германией" и знак "20 лет безупречной службы".

А в Белоруссии сотрудник предприятия, которое в просторечии называют "Тряпхим", из-под измельчителя в последний момент выдернул чей-то старый пиджак с двумя орденами: "Отечественной войны" I степени и Красного Знамени.

Ордена и медали времён Советского Союза — самые дорогие находки. За редкие экземпляры богатые коллекционеры могут отдать сотни тысяч рублей.

Но не все их продают. Есть и сознательные граждане, которые с уважением относятся к истории страны и подвигам дедов. Например, в 2019 году житель Южно-Сахалинска нашёл на свалке пиджак с наградами, по номерам вычислил владельца и вернул пиджак дочери ветерана. Та сокрушалась из-за потери. Оказалось, что после смерти отца она наняла клининговую компанию, сотрудники которой просто выбросили всё, что было в квартире, на помойку.

Знающие люди ни в коем случае не обходят вниманием и коробки со значками. Иногда среди серийной продукции находят уникальные предметы. Например, десятки тысяч рублей стоит знак "Отличный пожарный", который до войны вручали только офицерам НКВД. Минимум в 35 тысяч оценивается значок "Отличный торпедист" — такие значки вручали в армии командирам младшего звена с 1942 по 1958 год.

Почти 50 тысяч рублей стоит значок 1940 года "Отличник наркомата пищевой промышленности", а редкий знак "Отличник соцсоревнования" может принести почти 100 тысяч рублей. Ценятся среди коллекционеров значки высших учебных заведений, которые вручались выпускникам, а также значки времён индустриализации СССР. Значок общества "Добролет" стоит больше 100 тысяч рублей, а цена знака "За индустриализацию страны!", который был учреждён в 1929 году, может подниматься до 500 тысяч рублей.

Остаётся добавить, что цены, приведённые в статье, — не окончательные. Они то и дело меняются. Одно дешевеет, другое, наоборот, растёт в цене. Рынок антиквариата зависит от спроса и предложения точно так же, как и любой другой.

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук Почему на столичных помойках теперь не так просто найти раритетные коллекции? 0 Потому что они проходят несколько этапов сортировки уже во дворах Потому что наследники начали более внимательно относиться к наследству Потому что идёт охота за подобными коллекциями

Авторы Майя Новик