За какие самые обычные советские вещи сегодня можно получить целое состояние

Оглавление Вещи из СССР, которые стоят больших денег: на что обратить внимание? Примеры вещей из СССР, которые сегодня могут очень дорого стоить Фарфоровые фигурки Советские часы Деньги Детские механические игрушки Магнитофоны, фотоаппараты и видеокамеры Принты Утварь из серванта Люстры

Иногда даже самые обычные вещи из прошлого стоят дорого. Взять тот же Советский Союз: эпоха прошла, а теперь находятся коллекционеры, которых манят штучки времён СССР. Вы удивитесь, сколько может стоить советская утварь, пылящаяся в серванте, или настенные бабушкины часы. Предлагаем разобраться в шкафах, на антресолях и балконах, чтобы проверить, что из ненужного вам "хлама" времён Союза можно реально дорого продать барахольщикам.

Вещи из СССР, которые стоят больших денег: на что обратить внимание?

Прежде чем бежать в ближайшую антикварную лавку, найдя что-то с пометкой "Сделано в СССР" и уже мечтая о состоянии, которое вам за это нечто предложат, вспомните вот что. Не за всеми вещами охотятся коллекционеры, а только за особыми. Проверьте на советской вещи дату изготовления: чем старше предмет, тем выше его вероятная стоимость. Также обратите внимание на тираж и внешний вид находки. Ценность возрастёт в разы, если она из маленького тиража и в целости: со всеми деталями и без повреждений. А если повезло откопать на балконе или на антресолях бабушки что-то в упаковке и даже не открытое — считайте, вы практически нашли клад.

Примеры вещей из СССР, которые сегодня могут очень дорого стоить

Фарфоровые фигурки

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Не самый распространённый лот, поэтому считается особенно ценным во всём сообществе любителей антиквариата. Проданные фарфоровые фигурки Сталина, "Свинарки" от Скульптурно-художественной фабрики № 1 Худфонда СССР, Анны Ахматовой 20-х годов или статуэтка-чернильница "Белый медведь" Конаковского завода могут пополнить ваш кошелёк небывало огромной суммой.

Советские часы

Фото © ТАСС / Артем Житенев

Как механические, с кукушкой, висящие на стенах, так и те, которые можно носить на руке. Конечно, заинтересуют коллекционеров исключительно исправные механизмы. Если часы не подводят, исправно показывают время на протяжении многих лет, то, возможно, это то самое, что может озолотить вас как минимум на несколько десятков тысяч рублей. Главное, чтобы расставаться с часами было не жалко.

Деньги

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Монетки, облигации, бумажные купюры — всё это, в зависимости от редкости, можно очень неплохо продать. Следует, правда, всё так же искать редкие и юбилейные экземпляры, золотые и серебряные монеты. Зато, если повезёт, поиски окупятся круглой суммой на счету.

Детские механические игрушки

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Все советские мальчишки мечтали о собственных игрушечных машинках или механических игрушках, которые могли сами двигаться. Сегодня есть ряд дорогих и редких игрушек времён СССР, за которые коллекционеры на торгах готовы отдать до 100 тысяч рублей. Например, за грузовики серии "ЗИЛ" или пружинные пушки. Но, конечно же, всё зависит от внешнего вида, состояния и комплектации игрушки.

Магнитофоны, фотоаппараты и видеокамеры

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Наличие такой техники во времена СССР указывало на то, что перед вами достаточно богатый человек. Возможно, ваши родственники в прошлом веке жили на широкую ногу. А это поможет вам сегодня дорого продать технику, при условии, конечно, что вы её сохранили и она исправна. Причём не только в антикварную лавку, но и фотографам, потому как снимать на винтаж сейчас в тренде.

Принты

Фото © ТАСС / Максим Новиков

У вас есть коллекция марок или открыток времён СССР? Остались советские плакаты, на которых отпечатаны лозунги? Книги, газеты и журналы тоже считаются сокровищами. Самое главное, как мы и говорили, — предварительно посмотреть на тираж и дату выпуска. На редкие экземпляры всегда высокая цена.

Утварь из серванта

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Одна из советских привычек, которую сохраняют многие наши соотечественники, — хранить в серванте бесконечное количество кружек, тарелок и прочей утвари. Загляните как-нибудь на донышко посуды. Если там найдётся гравировка с аббревиатурой РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) или фамилия Прошлякова (Инженерные войска генерал-полковника Алексея Прошлякова), такие экземпляры точно заинтересуют коллекционеров.

Люстры

Фото © ТАСС / Анна Салынская