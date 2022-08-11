Кинолог Голубев объяснил, почему на даче важно выгуливать собаку за пределами участка
Собаководам, которые берут животных с собой на дачу, нужно помнить, что питомцев важно выгуливать за пределами участка. Как уточнил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, гулять с собакой нужно каждый день, позволяя ей исследовать окружающий мир.
По его словам, собакам недостаточно одной территории участка, поскольку для животных прогулка — это социализация. Поэтому выгуливать питомца за пределами знакомой территории необходимо хотя бы 30 минут в день. Без этого собака может начать проявлять деструктивное поведение: рыть грядки, съедать садовую утварь или делать подкопы под забором.
Но выпускать питомца на самовыгул за городом нельзя, поскольку это нарушает федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Кроме того, хозяин подвергает риску само животное, ведь за пределами участка есть дикие звери, глубокие неприкрытые колодцы, ядовитые растения, а также возможны инциденты с другими животными и людьми.
"Ещё раз хочу напомнить всем: самовыгул — это не свобода для собаки, это неоправданный риск, который может закончиться инвалидностью или гибелью питомца. Помимо того что это негуманно и безответственно, это ещё и незаконно. Если, приехав на дачу, вы постоянно отпускаете питомца погулять самостоятельно — это лишь показывает неготовность владеть животным", — пояснил кинолог.
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