Домашняя собака растерзала пятилетнего мальчика в Красноярске

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело против отца за оставление ребёнка в опасности и причинение смерти по неосторожности, пишет СУ СК по региону.

"Собака содержалась в свободных условиях на территории огорода и двора домовладения, расположенного по улице Каурова города Красноярска, без привязи, дрессировка и воспитание собаки не осуществлялись", — указали в ведомстве.

Мужчина купил пса ещё осенью 2021 года для охраны двора. Ребёнок часто играл с животным один, без присмотра. 18 мая этого года собака неожиданно напала на мальчика, в то время как отец находился в доме, а мать — на работе. Малыш получил тяжёлые травмы головы, шеи, тела и конечностей. Он скончался на месте.