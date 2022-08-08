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8 августа, 09:07

Домашняя собака растерзала пятилетнего мальчика в Красноярске

<p>В Красноярске домашний пёс загрыз ребёнка. Фото © <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1713140/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Красноярскому краю</a></p>

В Красноярске домашний пёс загрыз ребёнка. Фото © СК РФ по Красноярскому краю

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело против отца за оставление ребёнка в опасности и причинение смерти по неосторожности, пишет СУ СК по региону.

"Собака содержалась в свободных условиях на территории огорода и двора домовладения, расположенного по улице Каурова города Красноярска, без привязи, дрессировка и воспитание собаки не осуществлялись", — указали в ведомстве.

Мужчина купил пса ещё осенью 2021 года для охраны двора. Ребёнок часто играл с животным один, без присмотра. 18 мая этого года собака неожиданно напала на мальчика, в то время как отец находился в доме, а мать — на работе. Малыш получил тяжёлые травмы головы, шеи, тела и конечностей. Он скончался на месте.

Собаки загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае

Собаки загрызли 17-летнюю девушку в Красноярском крае

Ранее сообщалось, что ездовая собака загрызла девочку на Чукотке. Животное не застрелили, проводится ветеринарное исследование. В отношении охотника, которому принадлежит питомец, возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Татьяна Миссуми

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