НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 08:56

Фото Зеленского с голливудской актрисой привело американцев в бешенство

Читатели NYP обрушились с критикой на Зеленского из-за фото с актрисой Джессикой Честейн

Читатели газеты New York Post обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он 7 августа встретился с американской актрисой Джессикой Честейн и опубликовал совместные фото в телеграм-канале. Американцев возмутило, что лидер Незалежной тратит время на встречи с голливудскими звёздами вместо того, чтобы заняться более важными делами, например переговорами с Россией.

  • Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
    Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
  • Актриса Джессика Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
    Актриса Джессика Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
  • Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
    Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
  • Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official
    Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official

Зеленский встретился с актрисой Джессикой Честейн. Фото © t.me / Zelenskiy / Official

1 / 4

"Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него ещё есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из читателей газеты.

"Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал другой пользователь.

Ещё один американец обратился к согражданам и попросил их объяснить, почему США продолжают тратить налоги жителей на многомиллиардную помощь Киеву, в то время как Зеленский занимается развлечением актрис.

"Граждане перестали доверять": Экс-офицер разведки США предрёк Зеленскому трагический конец

"Граждане перестали доверять": Экс-офицер разведки США предрёк Зеленскому трагический конец

А ранее в Британии раскритиковали образ героя, созданный западными СМИ для Зеленского. По мнению телеведущего Sky News, иностранная пресса предпочитает замалчивать "все те ужасы, что творятся с этническими русскими" при киевском режиме.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров