Читатели газеты New York Post обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он 7 августа встретился с американской актрисой Джессикой Честейн и опубликовал совместные фото в телеграм-канале. Американцев возмутило, что лидер Незалежной тратит время на встречи с голливудскими звёздами вместо того, чтобы заняться более важными делами, например переговорами с Россией.









"Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него ещё есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из читателей газеты.

"Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал другой пользователь.

Ещё один американец обратился к согражданам и попросил их объяснить, почему США продолжают тратить налоги жителей на многомиллиардную помощь Киеву, в то время как Зеленский занимается развлечением актрис.