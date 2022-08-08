Фото Зеленского с голливудской актрисой привело американцев в бешенство
Читатели NYP обрушились с критикой на Зеленского из-за фото с актрисой Джессикой Честейн
Читатели газеты New York Post обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он 7 августа встретился с американской актрисой Джессикой Честейн и опубликовал совместные фото в телеграм-канале. Американцев возмутило, что лидер Незалежной тратит время на встречи с голливудскими звёздами вместо того, чтобы заняться более важными делами, например переговорами с Россией.
"Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него ещё есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из читателей газеты.
"Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал другой пользователь.
Ещё один американец обратился к согражданам и попросил их объяснить, почему США продолжают тратить налоги жителей на многомиллиардную помощь Киеву, в то время как Зеленский занимается развлечением актрис.
А ранее в Британии раскритиковали образ героя, созданный западными СМИ для Зеленского. По мнению телеведущего Sky News, иностранная пресса предпочитает замалчивать "все те ужасы, что творятся с этническими русскими" при киевском режиме.
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