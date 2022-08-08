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8 августа, 08:48

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 59,7% за неделю

Оперштаб сообщил о 17 862 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки

В России выявили 17 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. При этом 8721 пациент полностью выздоровел после перенесённой болезни, а 45 человек, к сожалению, скончались.

Отметим, что днём ранее количество выявленных заражений составляло 20 303, при этом зарегистрировано 44 смерти. Всего же с начала пандемии в России зафиксирован 18 730 561 случай заражения и 382 786 летальных исходов.

По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 59,7%, а количество госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей выросло на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций фиксируется в 68 регионах, а сама заболеваемость выросла в 85.

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Обложка ©

Unsplash / Matteo Fusco

Алексей Берковиц
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