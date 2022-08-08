Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 59,7% за неделю

В России выявили 17 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. При этом 8721 пациент полностью выздоровел после перенесённой болезни, а 45 человек, к сожалению, скончались.

Отметим, что днём ранее количество выявленных заражений составляло 20 303, при этом зарегистрировано 44 смерти. Всего же с начала пандемии в России зафиксирован 18 730 561 случай заражения и 382 786 летальных исходов.