Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 59,7% за неделю
Оперштаб сообщил о 17 862 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки
В России выявили 17 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом информирует в понедельник федеральный оперштаб. При этом 8721 пациент полностью выздоровел после перенесённой болезни, а 45 человек, к сожалению, скончались.
Отметим, что днём ранее количество выявленных заражений составляло 20 303, при этом зарегистрировано 44 смерти. Всего же с начала пандемии в России зафиксирован 18 730 561 случай заражения и 382 786 летальных исходов.
По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 59,7%, а количество госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей выросло на 27,7%. Увеличение числа госпитализаций фиксируется в 68 регионах, а сама заболеваемость выросла в 85.
Ранее Лайф сообщал, что продажи экспресс-тестов на коронавирус в России в июле выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем.