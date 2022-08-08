Профессор МГУ назвал две причины, которые вызовут новую волну ковида этой осенью

Новая волна коронавируса ожидается в России предстоящей осенью после окончания сезона отпусков. Такой прогноз в беседе с РБК озвучил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, на распространение инфекции повлияет два фактора — социальная активность граждан и высокая "заразность" новых штаммов.

"Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки", — сказал вирусолог.

Впрочем, через месяц-два после новой вспышки всплеск заболеваемости пойдёт на убыль, уверен Аграновский. Есть и другая хорошая новость: "омикрон" и "кентавр" легче переносятся и реже требуют госпитализации.