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8 августа, 08:30

Профессор МГУ назвал две причины, которые вызовут новую волну ковида этой осенью

Вирусолог Аграновский предупредил россиян о новой волне коронавируса после сезона отпусков

Новая волна коронавируса ожидается в России предстоящей осенью после окончания сезона отпусков. Такой прогноз в беседе с РБК озвучил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, на распространение инфекции повлияет два фактора — социальная активность граждан и высокая "заразность" новых штаммов.

"Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки", — сказал вирусолог.

Впрочем, через месяц-два после новой вспышки всплеск заболеваемости пойдёт на убыль, уверен Аграновский. Есть и другая хорошая новость: "омикрон" и "кентавр" легче переносятся и реже требуют госпитализации.

"Число летальных случаев при заражении ими меньше в сравнении со штаммами первых волн эпидемии. Постепенно эта инфекция переходит в разряд привычных ОРВИ", добавил он.

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Ранее Лайф сообщал, что продажи экспресс-тестов на коронавирус в России в июле выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень заболеваемости тоже растёт. За субботу в России выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса, что произошло впервые с 30 марта.

Обложка ©

Unsplash / Mufid Majnun

Алексей Берковиц
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