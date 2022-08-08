Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
Зампред Совбеза Медведев отметил решимость России добиться мира с Украиной на своих условиях
Россия в ходе спецоперации будет добиваться заключения мира с Украиной исключительно на своих условиях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что "Операция Z" была жёстким, но тщательно продуманным ответом Москвы на русофобскую политику коллективного Запада.
"Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших — об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнёры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России", — сказал политик в интервью ТАСС.
Он добавил, что у России есть национальные интересы и она будет их обеспечивать всеми доступными способами.
А ранее Медведев заявил, что Запад должен осознавать тот факт, что Россия в любом случае достигнет целей "Операции Z". Политик напомнил, что главные задачи РФ в рамках СВО — это устранение военной угрозы для нашей страны, денацификация украинского руководства и демилитаризация Незалежной.
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