Медведев назвал действия России в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО
Деятельность России по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года была сигналом для США и НАТО, который последние проигнорировали. Об этом написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", — указал Медведев.
Однако данный сигнал Америка и Североатлантический альянс "не услышали и не поняли" и продолжили чрезвычайно опасный курс. Именно по этой причине России в этом году "пришлось ответить гораздо жёстче", продолжил он.
"Теперь необратимо изменился весь мир...", — резюмировал замглавы Совбеза РФ.
А экс-президент США Дональд Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира. По его словам, Америка стала государством, которое больше не уважают и не слушают в мире. Трамп убеждён, что ситуация была совершенно иной, когда он находился во главе Белого дома.
ТАСС / Александр Климчук