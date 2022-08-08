Медведев назвал действия России в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО

Деятельность России по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года была сигналом для США и НАТО, который последние проигнорировали. Об этом написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", — указал Медведев.

Однако данный сигнал Америка и Североатлантический альянс "не услышали и не поняли" и продолжили чрезвычайно опасный курс. Именно по этой причине России в этом году "пришлось ответить гораздо жёстче", продолжил он.

"Теперь необратимо изменился весь мир...", — резюмировал замглавы Совбеза РФ.