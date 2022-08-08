Рогов: Запорожская область навсегда уходит из состава Украины

Запорожская область навсегда уходит из состава Украины. Так член Главного совета администрации региона Владимир Рогов отреагировал на слова президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией", — цитирует Рогова РИА "Новости".

Он призвал Киев смириться с выбором жителей Запорожской области и не устраивать истерики, а также перестать угрожать мирному населению территорий, которые больше не отождествляют себя с Украиной.

