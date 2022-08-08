Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой

В случае если на перешедших под контроль России территориях будут проведены референдумы, Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

Как рассказывал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украине не дадут вести переговоры с Россией до тех пор, пока такое решение не примут в США. Поэтому в нынешней ситуации инициировать какой-то диалог с Киевом нет смысла, отметил глава российской дипломатии. А президент РФ Владимир Путин отмечал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран. Российский лидер тогда напомнил, что киевские власти отказались от выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей с Москвой, желания их выполнять у украинцев нет и сегодня.