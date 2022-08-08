Согласован выход из украинских портов ещё двух судов

Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 8 августа двух судов с продовольствием. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Совместный координационный центр разрешил сегодня выход по морскому гуманитарному коридору двух судов, которые перевезут 59 469 тонн продовольствия", — говорится в сообщении.

По данным ООН, из порта Южный выйдет судно MV Sacura, которое доставит 11 тысяч тонн сои в Италию, а судно MV Arizona направится из Черноморска в Турцию с 48 459 тоннами кукурузы.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы.