Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег

Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год.

Такие "отмывочные" называют ещё ландроматами (от англ. laundromat — прачечная). Через эти площадки серая экономика снабжается деньгами. Ликвидация этих "прачечных" привела к возбуждению 62 уголовных дел.

Как говорится в публикации, в схеме участвовало около четырёх тысяч организаций и физических лиц. Одних организаторов было 49, заказчиков — больше сотни. Работала эта сеть на территории России, некоторые площадки оказывали услуги по переводу денег за рубеж.

"Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений", — пояснили газете в Росфинмониторинге.