В России предложили повысить лимит подконтрольных операций до 1 млн рублей

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил до конца 2023 года увеличить порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тысяч до 1 млн рублей, а затем и до 1,5 млн. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение совета, направленное в Госдуму, Центробанк и Росфинмониторинг.

По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне десяти миллионов рублей. В НСФР напомнили, что порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с 2002 года, когда начал действовать "антиотмывочный" закон. При этом с 1 октября вступили в силу поправки в него. Теперь банкам нужно отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций и обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Замглавы НСФР Александр Наумов отметил, что из-за новых требований кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях.

Также совет предлагает восстановить суммовой порог в отношении операций НКО, подлежащих обязательному контролю, в размере 600 тысяч рублей. Такую же сумму, полагают в НСФР, следует вернуть и для трансграничных переводов из стран, входящих в список Росфинмониторинга.

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты рассмотрят данные предложения. В Росфинмониторинге же сочли их нецелесообразными. В ведомстве заявили, что перечень операций для обязательного контроля уже был оптимизирован благодаря поправкам, вступившим в силу 10 января.