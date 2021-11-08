Пластик превращается в тыкву: Новые правила блокировки банковских карт Банки и налоговая стали чаще пользоваться правом инициировать блокировку счетов граждан. Как теперь правильно перевести деньги на карту и как вернуть свои деньги, если их заблокировали? 7 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что банки могут блокировать счета граждан, если им покажется, что по этим счетам происходит движение средств, полученных незаконно, в России знают все. После того как Центробанк выпустил методические рекомендации (16-МР от 06.09.2021), согласно которым в сферу пристального внимания банковского контроля должны попадать переводы от нескольких лиц на одну карту (например, если в школе родители скинулись на цветы учителю), денежные операции, выполненные онлайн разными людьми с одного устройства (например, если муж и жена воспользовались семейным компьютером), и прочие случаи, которые нередко происходят в жизни обычных россиян, уже нет никаких гарантий, что наравне с мошенниками под банковские блокировки не попадут добропорядочные граждане.

Однако проблемы с суперконтролем возникли не только у физических лиц, но и у самих банков, которые даже при автоматизированном мониторинге получили дополнительные трудозатраты и отток тех добропорядочных клиентов, блокировка счетов которых на самом деле была ошибочной. Сложившаяся ситуация не вызывает оптимизма у банкиров, поэтому они нашли выход в формальном подходе к исполнению требований ЦБ. Правда, по своей инициативе банковские работники защищать интересы обычных граждан не торопятся. Однако для VIP-клиентов в ряде банков действует особая схема.

В соответствии со статьёй 859 Гражданского кодекса РФ договор банковского счёта расторгается по заявлению клиента в любое время и банк обязан вернуть деньги в течение семи дней с момента получения заявления о расторжении договора. Поэтому появилась практика, когда банки в случае обнаружения подозрительных операций по счетам своих VIP-клиентов предлагают им написать два заявления: одно — на открытие нового счёта, второе — на прекращение обслуживания действующего. При закрытии счёта остаток средств просто переносится на новый счёт, к которому открывается новая карта. И всё. Банк сохранил нужного ему клиента, а ЦБ получил формальную отписку о том, что подозрительный счёт закрыт.

— В таких действиях банков всё законно, дело лишь в желании конкретных менеджеров превентивно заниматься клиентом и разбираться в отдельных ситуациях. Как правило, если клиент не относится к категории VIP, "подстраховывать" его, скорее всего, никто не будет, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Однако если банковские клерки уже используют такой правовой механизм, то есть ли возможность воспользоваться им у обычного клиента, если возникнут проблемы с блокировкой счёта?

— С формальной точки зрения может. Однако зачастую банки отказывают гражданам в выдаче денег со счёта, ссылаясь на статью 858 Гражданского кодекса РФ. Это незаконно, так как данная статья предусматривает сохранение ограничений в виде ареста или приостановления операций по счёту. Очевидно, что никакого ареста при блокировке подозрительного счёта нет, так как это прерогатива суда. А что касается приостановления операций, то до этого действия банк обязан уведомить своего клиента о возникшей ситуации с указанием причин и инициатора. Как правило, такая формальная сторона банками не исполняется, а клиенту просто объявляется о блокировке по факту его обращения за своими деньгами. В этом случае шанс получить свои деньги со счёта есть, — утверждает заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин.

Однако, чтобы вернуть свои деньги, придётся выполнить несколько действий.

Во-первых : нужно подать заявление в банк с просьбой расторгнуть договор. На копии этого заявления стоит получить отметку о принятии и номер входящего документа. Если банк отказывается принимать заявление — не спорьте, а вместо этого направьте его ценным письмом с описью вложения через Почту России на официальный адрес кредитного учреждения.

Во-вторых : если банк в течение семи положенных по закону дней деньги вам не вернул — подавайте исковое заявление в суд. В этом случае вы будете иметь право требования не только вернуть все свои деньги, но и получить с банка неустойку за незаконное пользование вашими средствами.

Блокирование карты налоговой

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Налоговики не один год добивались получения возможности инициировать блокировку, и поправки, принятые в этом году, такое право им дали. Однако новый закон о переводе с карты на карту не только дал Федеральной налоговой службе (ФНС) расширенные контрольные полномочия, но и увеличил нагрузку. В итоге Минфин и ФНС пришли к единому мнению, что во многих случаях инициация блокировки не заканчивается ничем, кроме отсутствия результатов по последующей проверке, поэтому теперь налоговики стали использовать несколько иные критерии, чем банкиры, чтобы найти возможность доначислить налоги.

— В настоящее время, если у ФНС возникает интерес к карточным счетам физического лица, в качестве основания она предпочитает использовать требования о необходимости целевого использования карты, — рассказал руководитель Службы внутреннего контроля крупного российского банка. — И тогда, если выяснится, что по карточному счёту систематически проводится оплата поставок товара, аренды офиса либо торгового места, карта может быть заблокирована банком по подозрению в использовании для предпринимательских целей.

Важно : в нынешнем году, перечисляя деньги со своей карты на счёт организаций или предпринимателей, особенно если перечисления повторяются несколько месяцев, нужно чётко обозначать назначение перевода (например, возврат долга, оплата заказа на свадьбу и т.д.). В этом случае не придётся давать объяснения ФНС об отсутствии предпринимательской деятельности и уплачивать соответствующие налоги.

А вот с переводами между физическими лицами с точки зрения налогового законодательства всё стало проще. Строго по закону обязанность по уплате налогов с денежного перевода, полученного одним гражданином от другого, не возникает в трёх случаях.

Во-первых : если перевод безвозмездный (статья 217 НК РФ). Поэтому, переводя деньги в помощь своим родственникам, лучше к сообщению добавить комментарий про безвозмездность такого перевода, указав соответствующий повод: подарок, на день рождения и т.д.

Во-вторых : не облагаются налогом переводы в рамках семейных отношений (статья 208 НК РФ). Например, перечисление денег на покупку продуктов или для оплаты текущих бытовых расходов. Как правило, налоговики даже не пытаются разобраться в составе семьи и в том, совместно ли проживают родственники. Если есть информация, что перевод может быть истолкован как родственный, вопросы отпадут. Конечно, кроме тех переводов, где фигурируют крупные суммы (более 600 тысяч рублей), но и в этом случае такой перевод будет не в налоговом, а в банковском прицеле, проверять его будут на предмет нарушений "антиотмывочного" закона.

В-третьих : сам по себе перевод доходом являться не может (а значит, налоги начислять не должны в силу статьи 209 НК РФ), если только сопроводительная информация к переводу не отображает сведения о возможном доходе.

Например, при возврате долга важно указать, с процентами он был или нет. Беспроцентный заём налогами не облагается, а в ином случае закон требует уплатить 13% от дохода.

Авторы Максим Греков