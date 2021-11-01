Как защититься от кражи с бесконтактной карты, рассказала эксперт

Чтоб мошенники не украли деньги с бесконтактной карты, лучше всего установить лимиты снятия, советует менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Эксперт также рекомендовала не использовать вовсе основные дебетовые карты с большим объёмом денежных средств для оперативных платежей. Хотя, по словам специалиста, такие риски с технологией NFC минимальны.

Как объяснила Михайлова агентству "Прайм", расстояние для работы бесконтактных технологий у распространённых на текущий момент чипов не более 10 сантиметров, при использовании мобильного телефона для бесконтактной оплаты требуется авторизация — ввод ПИН-кода или биометрическая аутентификация, например по отпечатку. Некоторые пользуются возможностью оплаты через другие гаджеты: смарт-часы, браслеты, кольца. Важно следить за их местонахождением. Также есть риск заражения устройств вирусом-трояном.

"Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)", — дала эксперт следующую рекомендацию.

Тем же, кто всё-таки опасается за сохранность денег на бесконтактной карте, специалист посоветовала, во-первых, отключать функцию NFC, когда она не используется. Во-вторых, использовать экранирующий чехол на базе клетки Фарадея для платёжных карт — на рынке существует множество вариантов красивых чехлов, кошельков и даже рюкзаков и сумок, заключила эксперт.