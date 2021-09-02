За три месяца мошенники украли у россиян более 3 млрд рублей

С апреля по июнь мошенники украли у клиентов российских банков более трёх миллиардов рублей путём несанкционированных переводов со счетов, сообщается в статистике Центробанка.

По данным регулятора, за год показатель вырос почти в полтора раза. Во втором квартале 2020 года без согласия клиентов было переведено 2,1 миллиарда рублей.

Наибольший объём средств мошенникам удалось похитить через онлайн-банкинг физических лиц — 1,2 миллиарда рублей, через оплату товаров и услуг в Интернете — 856 миллионов, через банкоматы — 435,5 миллиона, а через онлайн-банкинг компаний — 481,8 миллиона. Большую часть денег банки смогли вернуть тем клиентам, чьи средства мошенники украли через интернет-магазины — 22,1%. Меньше всего удалось возместить при хищениях через онлайн-банкинг юрлиц — 0,2%.

"Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий", — уточняют в ЦБ.

Во втором квартале 2021 года регулятор добился блокировки около 12 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк России также заблокировал 804 мошеннических сайта.