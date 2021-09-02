В Сбере рассказали об отражении самой мощной в мире кибератаки

На прошлой неделе Сбер сумел успешно отразить самую мощную в мире кибератаку на финансовую систему. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор. Отразил успешно. Нам известно, что такие попытки были сделаны на другие финансовые структуры России и некоторые из них имели какую-то потерю своей работоспособности", — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Кузнецов уточнил, что после специалисты проанализировали данную кибератаку и выяснили, что её осуществляли из нескольких зарубежных стран. По его словам, несколько тысяч камер на территории зарубежных государств были взломаны.