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Пловец Даниленко выиграл третью медаль на Паралимпиаде в Токио

Всего в активе нашей команды уже 94 награды. По этому показателю она занимает третье место.

2 сентября, 10:46

Фото © ТАСС / ZUMA / OIS

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине в категории S2 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал время 59,47 секунды. Победу одержал представитель Бразилии Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо (53,96), вторым стал чилиец Альберто Абарса (57,76). Ещё один россиянин Никита Казачинер (1.00,54) занял четвёртое место.

Для Даниленко, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее он завоевал бронзу на дистанциях 100 метров на спине и 200 метров вольным стилем.

Диана Гурцкая гордится успехами сборной России на Паралимпиаде в Токио

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Всего в активе нашей команды — 94 медали на Паралимпиаде в Токио (32 золотые, 22 серебряные и 40 бронзовых). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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