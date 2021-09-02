Пловец Даниленко выиграл третью медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине в категории S2 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал время 59,47 секунды. Победу одержал представитель Бразилии Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо (53,96), вторым стал чилиец Альберто Абарса (57,76). Ещё один россиянин Никита Казачинер (1.00,54) занял четвёртое место.

Для Даниленко, выступающего в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала третьей на Играх в японской столице. Ранее он завоевал бронзу на дистанциях 100 метров на спине и 200 метров вольным стилем.