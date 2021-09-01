Сборная России поднялась на второе место общего зачёта Паралимпиады в Токио по итогам восьмого дня

Сборная России завоевала 15 медалей в восьмой день Паралимпиады в Токио и поднялась на второе место общего зачёта Игр.

Чемпионами стали пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищиулова, легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, а также велогонщик Руслан Кузнецов.

Серебряные медали завоевали легкоатлеты Никита Прохоров и Елена Иванова, а также пловцы Егор Ефросинин и Дарья Лукьяненко. Обладателями бронзы стали легкоатлеты Чермен Кобесов, Евгения Галактионова, мастера настольного тенниса Виктория Сафонова, Маляк Алиева и Раиса Чебаника, а также пловец Артур Сайфутдинов.