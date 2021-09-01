Сборная России поднялась на второе место общего зачёта Паралимпиады в Токио по итогам восьмого дня
Впереди с большим отрывом лишь команда Китая, а замыкает тройку лидеров Великобритания.
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Сборная России завоевала 15 медалей в восьмой день Паралимпиады в Токио и поднялась на второе место общего зачёта Игр.
Чемпионами стали пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищиулова, легкоатлеты Андрей Вдовин, Муса Таймазов и Галина Липатникова, а также велогонщик Руслан Кузнецов.
Серебряные медали завоевали легкоатлеты Никита Прохоров и Елена Иванова, а также пловцы Егор Ефросинин и Дарья Лукьяненко. Обладателями бронзы стали легкоатлеты Чермен Кобесов, Евгения Галактионова, мастера настольного тенниса Виктория Сафонова, Маляк Алиева и Раиса Чебаника, а также пловец Артур Сайфутдинов.
Всего в активе нашей сборной 89 медалей: 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых. Впереди — с большим отрывом — сборная Китая, на третье место опустилась команда Великобритании.
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