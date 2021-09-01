Россиянка Липатникова стала чемпионкой Паралимпиады в толкании ядра

Россиянка Галина Липатникова выиграла золотую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио в категории F36.

Липатникова одержала победу с результатом 11,03 метра. На втором месте расположилась представительница Испании Мириам Матринес Рико, бронзу в Китай увозит У Цин.

Также отметим, что ещё две медали в копилку нашей сборной принесли пловцы Дарья Лукьяненко и Артур Сайфутдинов, взявшие серебро и бронзу соответственно на стометровке брассом в категории SB12.