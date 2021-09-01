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Россиянка Липатникова стала чемпионкой Паралимпиады в толкании ядра

На втором месте расположилась спортсменка из Испании, третьей стала китаянка.

1 сентября, 11:33

Фото © Gettyimages / Carmen Mandato / Staff

Россиянка Галина Липатникова выиграла золотую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио в категории F36.

Липатникова одержала победу с результатом 11,03 метра. На втором месте расположилась представительница Испании Мириам Матринес Рико, бронзу в Китай увозит У Цин.

Также отметим, что ещё две медали в копилку нашей сборной принесли пловцы Дарья Лукьяненко и Артур Сайфутдинов, взявшие серебро и бронзу соответственно на стометровке брассом в категории SB12.

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Всего в активе сборной России 87 медалей на Паралимпиаде в Токио: 31 золотая, 20 серебряных и 36 бронзовых. Сейчас наша команда находится на втором месте в общем зачёте, уступая лишь Китаю.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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