Россиянин Кузнецов стал чемпионом Паралимпиады в велогонке на 79 километров

Россиянин Руслан Кузнецов взял золото Паралимпиады в Токио в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 км в классе H3.

Аналогичное с ним время показал швейцарец Хайнц Фрей, которому досталось серебро. Третий результат показал австриец Вальтер Аблингер.

Для России это 28-я золотая медаль на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, в копилке нашей команды 18 серебряных и 35 бронзовых наград.