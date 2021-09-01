Россиянин Кузнецов стал чемпионом Паралимпиады в велогонке на 79 километров
Аналогичное с ним время показал представитель Швейцарии, который стал вторым.
Фото © Getty Images
Россиянин Руслан Кузнецов взял золото Паралимпиады в Токио в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 км в классе H3.
Аналогичное с ним время показал швейцарец Хайнц Фрей, которому досталось серебро. Третий результат показал австриец Вальтер Аблингер.
Для России это 28-я золотая медаль на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, в копилке нашей команды 18 серебряных и 35 бронзовых наград.
Комментариев: 0