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Россиянин Кузнецов стал чемпионом Паралимпиады в велогонке на 79 километров

Аналогичное с ним время показал представитель Швейцарии, который стал вторым.

1 сентября, 08:47
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Россиянин Руслан Кузнецов взял золото Паралимпиады в Токио в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 км в классе H3.

Аналогичное с ним время показал швейцарец Хайнц Фрей, которому досталось серебро. Третий результат показал австриец Вальтер Аблингер.

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Для России это 28-я золотая медаль на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, в копилке нашей команды 18 серебряных и 35 бронзовых наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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