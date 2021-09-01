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Пловчиха Павлова взяла золото Паралимпиады на дистанции 100 метров брассом

Любопытно, что второе место заняла американская спортсменка, которая родилась в нашей стране.

1 сентября, 08:45
<p>Фото © Паралимпийский комитет России</p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Российская пловчиха Мария Павлова стала победительницей Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB7.

Второе место заняла американка Джессика Лонг, которая родилась в России. Бронзовую медаль взяла Тиффани Томас Кейн из Австралии.

Кроме того, ещё одну медаль в бассейне нашей стране принёс Егор Ефросинин, взявший серебро на аналогичной дистанции. Золото здесь выиграл колумбиец Карлос Серрано Зарате, а третье место занял австралиец Блейк Кокрейн.

Таким образом, на счету нашей сборной 27 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых медалей. Наша команда по-прежнему находится на третьем месте в общем зачёте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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