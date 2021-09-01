Пловчиха Павлова взяла золото Паралимпиады на дистанции 100 метров брассом

Российская пловчиха Мария Павлова стала победительницей Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB7.

Второе место заняла американка Джессика Лонг, которая родилась в России. Бронзовую медаль взяла Тиффани Томас Кейн из Австралии.

Кроме того, ещё одну медаль в бассейне нашей стране принёс Егор Ефросинин, взявший серебро на аналогичной дистанции. Золото здесь выиграл колумбиец Карлос Серрано Зарате, а третье место занял австралиец Блейк Кокрейн.